россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский

$41.490.08
48.710.05
ukenru
14:33 • 16885 просмотра
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo
Эксклюзив
14:01 • 30458 просмотра
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
26 сентября, 13:31 • 16637 просмотра
Украина готова присоединиться к проекту "Стена дронов": технические команды для подготовки может отправить прямо сейчасPhoto
26 сентября, 12:45 • 17275 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить Украине ракеты Tomahawk на закрытой встрече в ООН – TelegraphVideo
Эксклюзив
26 сентября, 09:46 • 20521 просмотра
Экономист прокомментировал мораторий на отключение света и газа в прифронтовых регионах
Эксклюзив
26 сентября, 09:25 • 21054 просмотра
Суд рассмотрит ходатайство об отмене постановления о закрытии дела против главного юриста НБУ ЗимыPhoto
26 сентября, 09:01 • 34616 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 39166 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 43376 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
25 сентября, 17:19 • 28820 просмотра
В Украине планируют увеличить зарплаты медикам на территориях активных и возможных боевых действий: сколько будут получать
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+8°
0.6м/с
71%
763мм
Популярные новости
Сообщение о массовой рассылке повесток в Молдове является фейком - ЦПД26 сентября, 10:49 • 6370 просмотра
Кабмин утвердил новые правила продажи авто: что изменится для покупателейPhoto26 сентября, 10:52 • 10884 просмотра
Если путин согласится на перемирие на любой период, то в Украине могут пройти выборы - Зеленский26 сентября, 11:16 • 15141 просмотра
Известный российский пропагандист тигран кеосаян умер после 8 месяцев в коме26 сентября, 11:19 • 19272 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 24646 просмотра
публикации
Выборы в Молдове: к чему может привести реванш пророссийских сил
Эксклюзив
14:01 • 30448 просмотра
День американских блинов: топ невероятно вкусных рецептов приготовления панкейковPhoto26 сентября, 12:18 • 24734 просмотра
Чемпионат мира по футболу U-20: Украина уже в эту субботу стартует на турнире матчем против Южной КореиVideo26 сентября, 09:01 • 34613 просмотра
Осенний авитаминоз: почему организму не хватает витаминов и как поддержать здоровьеPhoto
Эксклюзив
26 сентября, 06:40 • 39163 просмотра
Инвестиции в ценные бумаги, доступные каждому: советы от финтехэксперта Елены Соседки
Эксклюзив
26 сентября, 05:30 • 43373 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Метте Фредериксен
Олег Синегубов
Андрюс Кубилиус
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Соединённые Штаты
Дания
Венгрия
Реклама
УНН Lite
Пять долгожданных кинопремьер октября, которые нельзя пропустить: что посмотретьVideo14:33 • 16880 просмотра
Голливуд выступил против бойкота израильских кинематографистов26 сентября, 09:12 • 26784 просмотра
53-летнего актера Сашу Барона Коэна после развода заметили на свидании с 27-летней моделью OnlyFansPhoto26 сентября, 07:07 • 32578 просмотра
Финал анимационной трилогии о Человеке-пауке перенес релиз на неделю25 сентября, 10:47 • 35413 просмотра
Поддельные куклы Labubu составили 90% контрафактных игрушек в Великобритании25 сентября, 06:17 • 43220 просмотра
Актуальное
Северный поток
Су-34
Вашингтон Пост
МиГ-31
E-6 Mercury

россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский

Киев • УНН

 • 506 просмотра

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может использовать танкеры как стартовые площадки для запуска дронов по Дании, Норвегии и странам Балтии. По его словам, этому непросто помешать, но реально.

россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский

По данным разведки, для запуска дронов по Дании, Норвегии, странам Балтии россия могла использовать танкеры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами россии. По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И этому непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал 

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.

Сийярто ответил на слова Зеленского о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.

Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.

Павел Башинский

Политика
Государственная граница Украины
Дания
Норвегия
Владимир Зеленский
Венгрия
Украина