россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россия может использовать танкеры как стартовые площадки для запуска дронов по Дании, Норвегии и странам Балтии. По его словам, этому непросто помешать, но реально.
По данным разведки, для запуска дронов по Дании, Норвегии, странам Балтии россия могла использовать танкеры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.
Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами россии. По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И этому непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии. Он поручил проверить все имеющиеся данные и безотлагательно доложить по каждому зафиксированному факту.
Сийярто ответил на слова Зеленского о заходе дронов-разведчиков в украинское воздушное пространство с территории Венгрии, заявив, что украинский лидер теряет рассудок.
Также УНН сообщал, что Украина запретила въезд трем венгерским военным высокопоставленным чиновникам, такие меры стали зеркальным ответом на действия Будапешта.