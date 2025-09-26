россия могла запускать дроны по Дании, Норвегии, странам Балтии с танкеров - Зеленский

По данным разведки, для запуска дронов по Дании, Норвегии, странам Балтии россия могла использовать танкеры. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении, передает УНН.

Сейчас видим, как в Дании, Норвегии, государствах Балтии постоянно инциденты с дронами россии. По данным разведки, для запуска этих и подобных дронов россия может использовать танкеры – как площадки старта и управления дронами. И этому непросто предотвратить, но реально, и этому надо учиться, надо делать соответствующий потенциал