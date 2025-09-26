росія могла запускати дрони по Данії, Норвегії, країнам Балтії з танкерів - Зеленський

За даними розвідки, для запуску дронів по Данії, Норвегії, країнам Балтії росія могла використовувати танкери. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.

Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал