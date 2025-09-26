росія могла запускати дрони по Данії, Норвегії, країнам Балтії з танкерів - Зеленський
Київ • УНН
Президент України Володимир Зеленський заявив, що росія може використовувати танкери як стартові майданчики для запуску дронів по Данії, Норвегії та країнах Балтії. За його словами, цьому непросто запобігти, але реально.
За даними розвідки, для запуску дронів по Данії, Норвегії, країнам Балтії росія могла використовувати танкери. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні, передає УНН.
Зараз бачимо, як у Данії, Норвегії, державах Балтії постійно інциденти з дронами росії. За даними розвідки, для запуску цих і подібних дронів росія може використовувати танкери – як майданчики старту та управління дронами. І цьому непросто запобігти, але реально, і цього треба вчитися, треба робити відповідний потенціал
Нагадаємо
