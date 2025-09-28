$41.490.00
Ексклюзив
08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
07:36
Понад 12 годин тривала масована російська атака на Україну: ми будемо завдавати ударів у відповідь - Зеленський
Ексклюзив
06:00
Вітамін D: чому він потрібен організму та коли лікарі його призначають
27 вересня, 16:24
росію не допустили до Ради ІСАО, забракло шести голосів
27 вересня, 15:30
Якщо росія хоче блекаут у Києві, то отримає блекаут у москві - Зеленський
26 вересня, 14:33
П'ять довгоочікуваних кінопрем'єр жовтня, які не можна пропустити: що подивитись
Ексклюзив
26 вересня, 14:01
Вибори в Молдові: до чого може призвести реванш проросійських сил
26 вересня, 13:31
Україна готова долучитись до проєкту "Стіна дронів": технічні команди для підготовки може відправити просто зараз
26 вересня, 12:45
Зеленський попросив Трампа надати Україні ракети Tomahawk на закритій в ООН – Telegraph
ЄС розпочав розслідування імпорту карбаміду з росії - СЗР

Київ • УНН

 • 638 перегляди

Євросоюз розпочав офіційне розслідування щодо постачання карбаміду з росії. Фінляндія та Швеція посилюють оборону східного флангу НАТО, а Сербія та Кенія затримали підозрюваних у проросійській діяльності.

Євросоюз розпочав офіційне розслідування щодо постачання карбаміду з росії. Водночас Фінляндія та Швеція посилюють оборону східного флангу НАТО, а сербська та кенійська влада затримали підозрюваних у проросійській діяльності та відправленні громадян на війну.

Про це пише УНН із посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Деталі

Євросоюз розпочав розслідування щодо імпорту карбаміду з росії... Фінляндія та Швеція посилюють оборону проти потенційної загрози з боку країни-агресора росії. У Лапландії формують нову бригаду швидкого реагування, яка стане головним елементом оборони східного флангу Альянсу

 - ідеться у дописі. 

Міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль заявив, що НАТО готовий захищати свою територію від будь-якого російського вторгнення, водночас додавши, що Альянс не має бажання ескалації конфлікту з рф.

Наші країни не зацікавлені в ескалації, але росія, можливо, хоче заманити нас у пастку. Тому ми готові захищати нашу територію. І росія повинна знати, що у неї не буде жодного шансу перемогти нас

– підкреслив Вадефуль.

Своєю чергою в Міністерстві оборони Естонії припускають, що незабаром економіка росії може перестати справлятися з витратами на війну. Тим часом "сербська поліція заарештувала двох людей, яких звинувачують в організації проросійського табору для проведення "бойової тактичної підготовки" для протестувальників напередодні напружених парламентських виборів у Молдові".

Тренування, як підозрюється, проводилися з 16 липня по 12 вересня для 150–170 громадян Молдови та Румунії

 – ідеться у повідомленні правоохоронців

А у Кенії "суд ухвалив рішення взяти під варту на 10 діб підозрюваного в організації відправлення кенійців на війну до України у складі російської армії". Фігуранти, як повідомили в кенійській поліції, вводили людей в оману, обіцяючи їм роботу в росії, хоча насправді їх там примусово посилали на фронт в Україну. 

Довідково

Карбамід - це азотне мінеральне добриво, також відоме як "сечовина". Найконцентрованіше з усіх азотних добрив. Готове добриво випускається у вигляді сніжно-білих гранул без запаху, розміром 1-4 мм. Може використовуватися в сухому чи розчиненому вигляді. 

росія могла запускати дрони по Данії, Норвегії, країнам Балтії з танкерів - Зеленський26.09.25, 22:17 • 2746 переглядiв

Альона Уткіна

ПолітикаНовини Світу
Служба зовнішньої розвідки України
НАТО
Кенія
Європейський Союз
Фінляндія
Швеція
Німеччина
Румунія
Естонія
Україна
Молдова