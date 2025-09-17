рф атакувала Україну балістичною ракетою, С-300 та 172 безпілотниками: 136 дронів знешкоджено
Київ • УНН
Вночі росія атакувала Україну балістичною ракетою, ракетою С-300 та 172 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 136 дронів, зафіксовано влучання ракет та 36 БпЛА на 13 локаціях.
росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та ракетою С-300, а також 172 безпілотниками, знешкоджено 136 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.
Деталі
За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.
Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях
