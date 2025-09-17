$41.180.06
Ексклюзив
05:30 • 6686 перегляди
День усиновлення: чому тисячі українських підлітків досі чекають на родину
02:27 • 4840 перегляди
Сили оборони України нищать ворога: Сирський назвав втрати росії за 2025 рікVideo
16 вересня, 16:50 • 48066 перегляди
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати
Ексклюзив
16 вересня, 15:22 • 73576 перегляди
Епідемічний сезон в Україні: час, коли ми згадуємо, що аптека поруч - це зручно
Ексклюзив
16 вересня, 14:08 • 40696 перегляди
КМУ продовжив строки службового розслідування щодо тимчасово відстороненого голови Державіаслужби Більчука ще на місяць – джерело
16 вересня, 10:17 • 55699 перегляди
У ЄС ухвалили рекомендацію щодо виходу українців з тимчасового захисту: що передбачає
Ексклюзив
16 вересня, 10:07 • 78587 перегляди
Економіст про Держбюджет-2026: питання не як поділити, а як зібрати кошти, які "намалювали"
Ексклюзив
16 вересня, 09:54 • 30074 перегляди
У Кривому Розі в каналізації знайшли тіло немовляти
Ексклюзив
16 вересня, 09:19 • 58931 перегляди
Інвестиції в дорогоцінне каміння: досвід України крізь призму світових трендів
16 вересня, 08:08 • 38100 перегляди
Ліга чемпіонів повертається: розклад матчів першого туру
Візит Трампа до Британії: програма заходів та чого очікувати16 вересня, 16:50
Ворог бʼє по логістичних складах. Що відомо про удар шахеда на Київщині16 вересня, 12:55
рф атакувала Україну балістичною ракетою, С-300 та 172 безпілотниками: 136 дронів знешкоджено

Київ • УНН

 • 608 перегляди

Вночі росія атакувала Україну балістичною ракетою, ракетою С-300 та 172 безпілотниками. Сили ППО знешкодили 136 дронів, зафіксовано влучання ракет та 36 БпЛА на 13 локаціях.

рф атакувала Україну балістичною ракетою, С-300 та 172 безпілотниками: 136 дронів знешкоджено

росія вночі атакувала Україну балістичною ракетою та ракетою С-300, а також 172 безпілотниками, знешкоджено 136 дронів, повідомили у Повітряних силах ЗСУ у середу, пише УНН.

Деталі

За даними ПС ЗСУ, у ніч на 17 вересня (із 18.00 16 вересня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та зенітною керованою ракетою С-300 із Ростовської та Курської обл., 172-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Курськ, Брянськ, Орел, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ – рф, Чауда - ТОТ Криму, понад 100 із них – шахеди.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 136 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни. Зафіксовано влучання ракет та 36 ударних БпЛА на 13 локаціях

- повідомили у ПС ЗСУ у соцмережах.

Ворожий удар по Укрзалізниці: 26 поїздів слідують із затримкою17.09.25, 09:15 • 2182 перегляди

Юлія Шрамко

Війна в Україні
Курськ
Курська область
Повітряні сили Збройних сил України
Шахед-136
Крим
Україна