05:30 • 9508 просмотра
День усыновления: почему тысячи украинских подростков до сих пор ждут семью
17 сентября, 02:27 • 10391 просмотра
Силы обороны Украины уничтожают врага: Сырский назвал потери России за 2025 годVideo
16 сентября, 16:50 • 53578 просмотра
Визит Трампа в Британию: программа мероприятий и чего ожидать
16 сентября, 15:22 • 79251 просмотра
Эпидемический сезон в Украине: время, когда мы вспоминаем, что аптека рядом – это удобно
16 сентября, 14:08 • 43420 просмотра
КМУ продлил сроки служебного расследования в отношении временно отстраненного главы Госавиаслужбы Бильчука еще на месяц – источник
16 сентября, 10:17 • 57284 просмотра
В ЕС приняли рекомендацию по выходу украинцев из временной защиты: что предусматривает
16 сентября, 10:07 • 81659 просмотра
Экономист о Госбюджете-2026: вопрос не как поделить, а как собрать средства, которые "нарисовали"
16 сентября, 09:54 • 30445 просмотра
В Кривом Роге в канализации нашли тело младенца
16 сентября, 09:19 • 61142 просмотра
Инвестиции в драгоценные камни: опыт Украины сквозь призму мировых трендов
16 сентября, 08:08 • 38348 просмотра
Лига чемпионов возвращается: расписание матчей первого тура
рф атаковала Украину баллистической ракетой, С-300 и 172 беспилотниками: 136 дронов обезврежены

Киев • УНН

 • 1374 просмотра

Ночью россия атаковала Украину баллистической ракетой, ракетой С-300 и 172 беспилотниками. Силы ПВО обезвредили 136 дронов, зафиксированы попадания ракет и 36 БПЛА на 13 локациях.

рф атаковала Украину баллистической ракетой, С-300 и 172 беспилотниками: 136 дронов обезврежены

россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и ракетой С-300, а также 172 беспилотниками, обезврежено 136 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 сентября (с 18.00 16 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской обл., 172-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ Крыма, более 100 из них – шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 36 ударных БпЛА на 13 локациях

- сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

Вражеский удар по Укрзализныце: 26 поездов следуют с задержкой17.09.25, 09:15 • 2750 просмотров

Юлия Шрамко

Война в Украине
Курск
Курская область
Военно-воздушные силы Украины
Шахед-136
Крым
Украина