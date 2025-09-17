рф атаковала Украину баллистической ракетой, С-300 и 172 беспилотниками: 136 дронов обезврежены

россия ночью атаковала Украину баллистической ракетой и ракетой С-300, а также 172 беспилотниками, обезврежено 136 дронов, сообщили в Воздушных силах ВСУ в среду, пишет УНН.

Детали

По данным ВС ВСУ, в ночь на 17 сентября (с 18.00 16 сентября) противник атаковал баллистической ракетой Искандер-М/KN-23 и зенитной управляемой ракетой С-300 из Ростовской и Курской обл., 172-мя ударными БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов с направлений: Курск, Брянск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – рф, Чауда - ВОТ Крыма, более 100 из них – шахеды.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09.30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 136 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны. Зафиксированы попадания ракет и 36 ударных БпЛА на 13 локациях - сообщили в ВС ВСУ в соцсетях.

