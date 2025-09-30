Росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні
Київ • УНН
Росія планує нарощувати авіаудари та збільшувати кількість засобів ураження на території України. Під час останньої атаки ворог застосував майже 600 безпілотників та 50 ракет, що призвело до загибелі чотирьох людей.
Деталі
Під час останньої масованої атаки російські війська застосували майже 600 безпілотників та 50 ракет різних типів, що призвело до загибелі чотирьох людей. На початку вересня, за даними Повітряних сил України, ворог запустив понад 800 дронів та ракет - рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення.
Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив на нагальній потребі у захисті повітряного простору та закликав партнерів надати щонайменше десять зенітно-ракетних систем середньої дальності Patriot, здатних збивати балістичні ракети, включно з гіперзвуковими "Кинджалями"
Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи