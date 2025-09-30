Росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні

$41.480.01
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
29 вересня, 13:55
Шестиденний блекаут на ЗАЕС: у Держатомрегулювання попередили про серйозні загрози для ядерної та радіаційної безпеки
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
29 вересня, 11:33
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 10:00
ЄС планує обмежити пересування російських дипломатів у Європі через загрозу підривної діяльності
29 вересня, 07:20
Добропільський контрнаступ: Сирський повідомив, що частина ворожих підрозділів в оточенні, звільнено 175 кв. км території
29 вересня, 06:17
Золото встановило історичний рекорд у $3800 за унцію: яка причина
29 вересня, 05:05
Трамп дозволив Україні завдавати далекобійних ударів по території рф - Келлог
Ексклюзив
28 вересня, 08:59
Нові можливості та обережність у планах: астропрогноз для всіх знаків зодіаку на 29 вересня - 5 жовтня
Ексклюзив
28 вересня, 08:33
Крадіжка дитячих колготок: злодії пробирались тунелем та різали стіну
Головна тема – далекобійні можливості України: Умєров розкрив деталі технологічної Ставки
29 вересня, 15:36
Трамп зустрівся з Нетаньягу у Білому домі: обговорять 21 пункт мирного плану
29 вересня, 15:55
Вибухи в столиці: сили ППО відбивають атаку ворожих дронів
29 вересня, 15:55
Три години боровся із хвилями у відкритому морі: біля Одеси врятували ірландського моряка
29 вересня, 18:21
Президент Польщі Навроцький подав до Сейму законопроєкт проти "бандеризму"
20:10
Золото по $3 800: чому ринок випередив прогнози та що це означає для глобальної економіки
Ексклюзив
29 вересня, 14:44
Ексклюзив
29 вересня, 14:44 • 30395 перегляди
Якої зими варто очікувати в цьому році: прогнози
Ексклюзив
29 вересня, 14:40 • 43217 перегляди
Гостра реакція на стрес: що це таке, ознаки та способи боротьби
Ексклюзив
29 вересня, 12:39
Ексклюзив
29 вересня, 12:39 • 42256 перегляди
Магнітні бурі у жовтні 2025: коли очікувати та як підготуватися
29 вересня, 11:33
Порівняння цін на ліки: як доступні аналоги витісняють брендові препарати
29 вересня, 10:29
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Володимир Зеленський
Віктор Орбан
Дональд Туск
Україна
Польща
Сполучені Штати Америки
Сектор Газа
Державний кордон України
Найважче рішення у житті: відомий гонщик Гамільтон поділився сумною новиною про свого пса Роско
29 вересня, 15:05
Трамп пригрозив 100% мита на іноземні фільми
29 вересня, 13:59
Вікторія Бекхем натякнула на возз'єднання Spice Girls на концерті Oasis - Daily Маil
29 вересня, 10:42
Bad Bunny стане хедлайнером шоу у перерві Супербоулу 2026 року
29 вересня, 07:05
У США затримали боксера Теренса Кроуфорда в його день народження: що відомо
29 вересня, 01:17
MIM-104 Patriot
Х-47М2 «Кинджал»
Ракетний комплекс "Панцир"
Starlink
Безпілотний літальний апарат

Росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні

Київ • УНН

 • 1172 перегляди

Росія планує нарощувати авіаудари та збільшувати кількість засобів ураження на території України. Під час останньої атаки ворог застосував майже 600 безпілотників та 50 ракет, що призвело до загибелі чотирьох людей.

Росія готується до посилення авіаударів та збільшення кількості засобів ураження в Україні

росія планує нарощувати авіаудари та збільшувати кількість засобів ураження на території України. Про це пише УНН із посиланням на BBC.

Деталі

Під час останньої масованої атаки російські війська застосували майже 600 безпілотників та 50 ракет різних типів, що призвело до загибелі чотирьох людей. На початку вересня, за даними Повітряних сил України, ворог запустив понад 800 дронів та ракет - рекордний показник з початку повномасштабного вторгнення.

Міністра оборони України генерал-лейтенант Іван Гаврилюк наголосив на нагальній потребі у захисті повітряного простору та закликав партнерів надати щонайменше десять зенітно-ракетних систем середньої дальності Patriot, здатних збивати балістичні ракети, включно з гіперзвуковими "Кинджалями"

Посилення протиповітряної оборони України - це інвестиція в безпеку всієї Європи

- наголошує генерал Гаврилюк.

Вероніка Марченко

Війна в УкраїніПолітика
Повітряні сили Збройних сил України
Х-47М2 «Кинджал»
MIM-104 Patriot
Європа
Україна