За добу ворог завдав 426 ударів по Запорізькій області: є поранений

Протягом минулої доби, 15 червня, російські загарбники завдали 426 ударів по 14 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомляє начальник Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Іван Федоров, передає УНН.

46-річного чоловіка поранено внаслідок ворожої атаки на Магдалинівку - йдеться у дописі чиновника.

За словами очільника Запорізької ОВА, ворог здійснив 3 авіаційних обстріли Залізничного, Білогірʼя та Ольгівського. А також:

225 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Лобкове, Камʼянське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів із РСЗВ накрили Гуляйполе, Новоандріївку та Малу Токмачку.

193 артудари завдано по території Кам’янського, Лобкового, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 7 повідомлень про пошкодження приватних будинків, квартир, автомобілів та об’єктів інфраструктури", - додав Федоров.

Нагадаємо

У ніч проти 16 червня російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств, але, за попередніми даними, без постраждалих.

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