рф атакувала Запоріжжя дронами: виникла пожежа на підприємстві

У ніч проти понеділка, 16 червня, армія рф атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це інформує УНН з посиланням очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби - йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто