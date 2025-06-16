рф атакувала Запоріжжя дронами: виникла пожежа на підприємстві
Київ • УНН
Вночі 16 червня російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств, але, за попередніми даними, без постраждалих.
У ніч проти понеділка, 16 червня, армія рф атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це інформує УНН з посиланням очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.
Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби
Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.
Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто14.06.25, 04:55 • 9210 переглядiв