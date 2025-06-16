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рф атакувала Запоріжжя дронами: виникла пожежа на підприємстві

Київ • УНН

 • 388 перегляди

Вночі 16 червня російська армія атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на одному з промислових підприємств, але, за попередніми даними, без постраждалих.

рф атакувала Запоріжжя дронами: виникла пожежа на підприємстві

У ніч проти понеділка, 16 червня, армія рф атакувала Запоріжжя ударними безпілотниками. Внаслідок ворожого обстрілу почалася пожежа на одному з місцевих підприємств. Про це інформує УНН з посиланням очільника Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Через ворожу атаку сталося займання на одному з промислових підприємств Запоріжжя. На місці працюють екстрені служби

- йдеться у повідомленні.

Федоров уточнив, що за попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто14.06.25, 04:55 • 9210 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Війна
Запоріжжя
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