Нічна атака на Запоріжжя: пожежі, пошкодження інфраструктури та авто

Внаслідок нічної атаки на Запоріжжя сталися кілька пожеж, пошкоджені автівки та цивільна інфраструктура. Про це повідомив очільник ОВА Іван Федоров, передає УНН.

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За його словами, ворог завдав по місту щонайменше 5 ударів.

На місцях вже працюють комунальні служби - допомагають людям впоратися з наслідками ворожої атаки - написав Федоров.

Нагадаємо

В ніч на суботу, 14 червня, ворог атакував Запоріжжя. Внаслідок ударів у місті сталися кілька займань. О 4:15 у Запоріжжі та області було оголошено відбій повітряної тривоги.

Напередодні внаслідок ворожої атаки на Пологівський район Запорізької області загинула людина, троє поранені. Окупанти завдали 496 ударів по 14 населених пунктах області.

Також напередодні внаслідок авіаудару по Новогригорівці на Запоріжжі постраждала одна людина, зруйновані будинки.

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