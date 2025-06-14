Ночная атака на Запорожье: пожары, повреждения инфраструктуры и авто

В результате ночной атаки на Запорожье произошло несколько пожаров, повреждены автомобили и гражданская инфраструктура. Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает УНН.

Детали

По его словам, враг нанес по городу не менее 5 ударов.

На местах уже работают коммунальные службы - помогают людям справиться с последствиями вражеской атаки - написал Федоров.

Напомним

В ночь на субботу, 14 июня, враг атаковал Запорожье. В результате ударов в городе произошло несколько возгораний. В 4:15 в Запорожье и области был объявлен отбой воздушной тревоги.

Накануне в результате вражеской атаки на Пологовский район Запорожской области погиб человек, трое ранены. Оккупанты нанесли 496 ударов по 14 населенным пунктам области.

Также накануне в результате авиаудара по Новогригоровке на Запорожье пострадал один человек, разрушены дома.

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