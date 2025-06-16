рф атаковала Запорожье дронами: возник пожар на предприятии
Киев • УНН
Ночью 16 июня российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар на одном из промышленных предприятий, но, по предварительным данным, без пострадавших.
В ночь на понедельник, 16 июня, армия рф атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела начался пожар на одном из местных предприятий. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы
Федоров уточнил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.
Ночная атака на Запорожье: пожары, повреждения инфраструктуры и авто14.06.25, 04:55 • 9210 просмотров