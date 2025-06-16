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рф атаковала Запорожье дронами: возник пожар на предприятии

Киев • УНН

 • 186 просмотра

Ночью 16 июня российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар на одном из промышленных предприятий, но, по предварительным данным, без пострадавших.

рф атаковала Запорожье дронами: возник пожар на предприятии

В ночь на понедельник, 16 июня, армия рф атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате вражеского обстрела начался пожар на одном из местных предприятий. Об этом информирует УНН со ссылкой на главу Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.

Из-за вражеской атаки произошло возгорание на одном из промышленных предприятий Запорожья. На месте работают экстренные службы

- говорится в сообщении.

Федоров уточнил, что по предварительным данным, обошлось без пострадавших.

Ночная атака на Запорожье: пожары, повреждения инфраструктуры и авто14.06.25, 04:55 • 9210 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

Война
Запорожье
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