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За сутки враг нанес 426 ударов по Запорожской области: есть раненый

Киев • УНН

 • 898 просмотра

В течение суток 15 июня россияне нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. В результате вражеской атаки на Магдалиновку ранен 46-летний мужчина.

За сутки враг нанес 426 ударов по Запорожской области: есть раненый

За прошедшие сутки, 15 июня, российские захватчики нанесли 426 ударов по 14 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщает начальник Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров, передает УНН.

46-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Магдалиновку 

- говорится в заметке чиновника.

По словам главы Запорожской ОВА, враг совершил 3 авиационных обстрела Железнодорожного, Белогорья и Ольговского. А также:

  • 225 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Магдалиновку, Лобково, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное и Новодарьевку.
    • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Гуляйполе, Новоандреевку и Малую Токмачку.
      • 193 артудара нанесено по территории Каменского, Лобкового, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодарьевки.

        "Поступило 7 сообщений о повреждении частных домов, квартир, автомобилей и объектов инфраструктуры", - добавил Федоров.

        Напомним

        В ночь на 16 июня российская армия атаковала Запорожье ударными беспилотниками. В результате обстрела возник пожар на одном из промышленных предприятий, но, по предварительным данным, без пострадавших.

        Зеленский: Россия планирует дальнейшие атаки против энергетики, в частности атомной генерации15.06.25, 21:14 • 2960 просмотров

        Вита Зеленецкая

        Вита Зеленецкая

        Война
        Запорожская область
        Малая Токмачка
        Bilohiria
        Каменское
        Гуляйполе
        Запорожье
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