12:33 • 2816 перегляди
Зеленський: час змінювати базові документи щодо оборони України, включаючи план оборони, дав завдання Шмигалю
12:07 • 4634 перегляди
Запаси води в Європі виснажуються через кліматичні зміни - Guardian
11:00 • 7678 перегляди
"Розраховуємо, що результати зустрічей у Женеві будуть зараз доопрацьовані": Зеленський назвав завдання делегації на чолі з Умєровим у США
10:28 • 11281 перегляди
Генштаб підтвердив ураження Афіпського НПЗ, авіаремонтного заводу та інших об’єктів окупантів
08:59 • 12443 перегляди
Над Україною знешкодили 558 з 596 запущених рф дронів та 19 з 36 ракет, включно з "Кинджалом"
29 листопада, 07:54 • 14739 перегляди
рф атакувала енергетику у Києві та 5 областях: понад пів мільйона споживачів без світла
29 листопада, 02:21 • 25000 перегляди
"Я не хочу створювати проблем для Зеленського, тому вирушаю на фронт" - Єрмак після звільнення та обшуківPhoto
28 листопада, 20:59 • 35082 перегляди
Зустріч з посланцем Трампа та американською делегацією замість Єрмака проведе Рустем Умеров – FT
28 листопада, 15:39 • 35492 перегляди
Найближчим часом з американською стороною зустрінуться представники українського МЗС, РНБО та розвідки - Зеленський
28 листопада, 15:22 • 38498 перегляди
Голова ОП Єрмак йде у відставку - Зеленський
“Репараційний” кредит для України: чи очікувати і як він пов'язаний із мирний планом
Кількість бойових зіткнень на фронті досягла 157 з початку доби 29 листопада - Генштаб

Київ • УНН

 • 10 перегляди

З початку доби 29 листопада зафіксовано 157 бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту. Ворог здійснив авіаційні удари та обстріли на Північно-Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Покровському та інших напрямках.

Кількість бойових зіткнень на фронті досягла 157 з початку доби 29 листопада - Генштаб
Фото: Генеральний штаб ЗСУ

Загальна кількість бойових зіткнень уздовж усієї лінії фронту становить 157з початку доби 29 листопада. Про це повідомляє УНН з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України.

Деталі

На Північно-Слобожанському і курському напрямках з початку доби ворог завдав чотири авіаційні удари, скинувши шість керованих авіабомб, а також здійснив 60 обстрілів позицій Сил оборони України та населених пунктів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку сьогодні ворог шість разів атакував позиції Сил оборони поблизу населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Колодязне та у бік Кутьківки, два боєзіткнення тривають.

На Куп’янському напрямку наші захисники відбили сім наступальних дій противника поблизу населених пунктів Піщане, Колісниківка, Новоплатонівка та у бік Нової Кругляківки, Глушківки й Петропавлівки. Ще одне бойове зіткнення триває.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 17 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Копанки, Нововодяне, Середнє, Карпівка, Дерилове, Новоселівка, Колодязі, Зарічне та у бік Степового. Наразі 11 бойових зіткнень тривають.

На Слов’янському напрямку наші захисники відбили п’ять із семи ворожих спроб просунутись уперед у районах населених пунктів Ямпіль та Серебрянка. Бої тривають.

На Краматорському напрямку Сили оборони зупинили чотири ворожі атаки поблизу Часового Яру, Новомаркового та Васюківки.

На Костянтинівському напрямку противник атакував позиції наших військ у районах Олександро-Шультиного, Щербинівки, Плещіївки, Яблунівки, Русиного Яру та у бік Софіївки. Сили оборони успішно відбили 14 ворожих атак, ще два бойових зіткнення точиться дотепер.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 56 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Маяк, Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Новоекономічне, Покровськ, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новосергіївка та Філія. Дотепер триває десять бойових зіткнень.

На Олександрівському напрямку наші оборонці відбили 24 атаки ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Товсте, Соснівка, Олександроград, Січневе, Вишневе, Привілля та Рибне. Наразі тривають три боєзіткнення.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано десять бойових зіткнень. Окупанти натупали в районах населених пунктів Привільне, Солодке та у бік Гуляйполя.

На Оріхівському напрямку з початку доби ворог здійснив сім наступальних дій поблизу Степногірська, Степового та у бік Малої Токмачки й Новоандріївки.

На Придніпровському напрямку на даний час боєзіткнень не зафіксовано.

Нагадаємо

Генеральний штаб Збройних сил України підтвердив успішне ураження Афіпського нафтопереробного заводу у краснодарському краї рф. Також було уражено авіаремонтний завод у таганрозі ростовської області.

Євген Устименко

