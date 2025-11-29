Количество боевых столкновений на фронте достигло 157 с начала суток 29 ноября - Генштаб

$42.190.00
Зеленский: пора менять базовые документы по обороне Украины, включая план обороны, дал задание Шмыгалю
12:07 • 4612 просмотра
Запасы воды в Европе истощаются из-за климатических изменений - Guardian
11:00 • 7664 просмотра
"Рассчитываем, что результаты встреч в Женеве будут сейчас доработаны": Зеленский назвал задачи делегации во главе с Умеровым в США
10:28 • 11274 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Афипского НПЗ, авиаремонтного завода и других объектов оккупантов
08:59 • 12437 просмотра
Над Украиной обезврежено 558 из 596 запущенных рф дронов и 19 из 36 ракет, включая "Кинжал"
29 ноября, 07:54 • 14738 просмотра
рф атаковала энергетику в Киеве и 5 областях: более полумиллиона потребителей без света
29 ноября, 02:21 • 24999 просмотра
"Я не хочу создавать проблем для Зеленского, поэтому отправляюсь на фронт" - Ермак после увольнения и обысковPhoto
28 ноября, 20:59 • 35081 просмотра
Встречу с посланником Трампа и американской делегацией вместо Ермака проведет Рустем Умеров – FT
28 ноября, 15:39 • 35491 просмотра
В ближайшее время с американской стороной встретятся представители украинского МИД, СНБО и разведки - Зеленский
28 ноября, 15:22 • 38498 просмотра
Глава ОП Ермак уходит в отставку - Зеленский
В Украине масштабная тревога из-за взлета МиГ-31К29 ноября, 05:03 • 12560 просмотра
Западная часть Киева осталась без света во время комбинированной атаки - Кличко29 ноября, 05:30 • 18779 просмотра
Зафиксированы последствия атаки в пяти районах Киевской области: Фастов обесточен, есть раненые29 ноября, 06:37 • 10002 просмотра
В рф заявили об атаке дронов на Афипский НПЗ в краснодарском крае, возник пожарVideo29 ноября, 07:36 • 5604 просмотра
Буданов направляется на переговоры в США - The Economist29 ноября, 07:59 • 11851 просмотра
"Репарационный" кредит для Украины: стоит ли ожидать и как он связан с мирным планом
28 ноября, 13:56 • 56789 просмотра
10 распространенных ошибок, которые совершают новички на новой работе28 ноября, 12:04 • 44261 просмотра
От операции до комы: как в частной клинике Odrex пациента могли инфицировать опасной бактериейPhoto28 ноября, 11:00 • 52250 просмотра
Более 2 млн гривен на жилье для ВПЛ с оккупированных территорий: кто именно из переселенцев может оформить ваучер28 ноября, 10:45 • 50473 просмотра
Насколько безопасно спать с котом или собакой в одной постели: ветеринар рассказала о рисках
Эксклюзив
28 ноября, 08:06 • 56108 просмотра
Полицейские спасли сову, запутавшуюся в антидроновой сетке на Купянском направлении28 ноября, 02:36 • 32113 просмотра
Netflix столкнулся со сбоем во время премьеры пятого сезона "Очень странных дел"27 ноября, 06:49 • 50017 просмотра
Снеговик из мультфильма "Холодное сердце" "ожил" в парижском Диснейленде: что известно о роботе Олафе25 ноября, 14:23 • 69704 просмотра
Меган Маркл не спрашивая забрала дизайнерское платье со съемок в модной фотосессии - СМИ25 ноября, 08:39 • 101578 просмотра
Немецкий актер Удо Кир, известный по ролям в фильмах "Мой личный штат Айдахо" и "Тело для Франкенштейна", скончался в возрасте 81 года24 ноября, 08:11 • 116132 просмотра
Количество боевых столкновений на фронте достигло 157 с начала суток 29 ноября - Генштаб

С начала суток 29 ноября зафиксировано 157 боевых столкновений вдоль всей линии фронта. Враг совершил авиационные удары и обстрелы на Северо-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Покровском и других направлениях.

Количество боевых столкновений на фронте достигло 157 с начала суток 29 ноября - Генштаб
Общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 157 с начала суток 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 60 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степного. В настоящее время 11 боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Новомарково и Васюковки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и Филиал. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Александровском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешное поражение афипского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае рф. Также был поражен авиаремонтный завод в таганроге ростовской области.

Евгений Устименко

