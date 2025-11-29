Количество боевых столкновений на фронте достигло 157 с начала суток 29 ноября - Генштаб

Фото: Генеральный штаб ВСУ

Общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 157 с начала суток 29 ноября. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Детали

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток враг нанес четыре авиационных удара, сбросив шесть управляемых авиабомб, а также совершил 60 обстрелов позиций Сил обороны Украины и населенных пунктов, в том числе три – из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении сегодня враг шесть раз атаковал позиции Сил обороны вблизи населенных пунктов Волчанск, Волчанские Хутора, Колодязное и в сторону Кутьковки, два боестолкновения продолжаются.

На Купянском направлении наши защитники отбили семь наступательных действий противника вблизи населенных пунктов Песчаное, Колесниковка, Новоплатоновка и в сторону Новой Кругляковки, Глушковки и Петропавловки. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Лиманском направлении сегодня агрессор 17 раз атаковал в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Нововодяное, Среднее, Карповка, Дерилово, Новоселовка, Колодези, Заречное и в сторону Степного. В настоящее время 11 боевых столкновений продолжаются.

На Славянском направлении наши защитники отбили пять из семи вражеских попыток продвинуться вперед в районах населенных пунктов Ямполь и Серебрянка. Бои продолжаются.

На Краматорском направлении Силы обороны остановили четыре вражеские атаки вблизи Часового Яра, Новомарково и Васюковки.

На Константиновском направлении противник атаковал позиции наших войск в районах Александро-Шультино, Щербиновки, Плещеевки, Яблоновки, Русиного Яра и в сторону Софиевки. Силы обороны успешно отбили 14 вражеских атак, еще два боевых столкновения продолжаются до сих пор.

На Покровском направлении сегодня враг 56 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Маяк, Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Новоекономическое, Покровск, Лысовка, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергеевка и Филиал. До сих пор продолжается десять боевых столкновений.

На Александровском направлении наши защитники отбили 24 атаки врага в районах населенных пунктов Зеленый Гай, Толстое, Сосновка, Александроград, Январское, Вишневое, Приволье и Рыбное. В настоящее время продолжаются три боестолкновения.

На Гуляйпольском направлении зафиксировано десять боевых столкновений. Оккупанты наступали в районах населенных пунктов Привольное, Сладкое и в сторону Гуляйполя.

На Ореховском направлении с начала суток враг совершил семь наступательных действий вблизи Степногорска, Степного и в сторону Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.

Напомним

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины подтвердил успешное поражение афипского нефтеперерабатывающего завода в краснодарском крае рф. Также был поражен авиаремонтный завод в таганроге ростовской области.