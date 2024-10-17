Війська рф завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запоріжжя
Київ • УНН
Окупанти атакували Запорізьку область 424 рази за добу, використовуючи авіацію, БпЛА, РСЗВ та артилерію. Пошкоджено житлові будинки та інфраструктуру, але мирні жителі не постраждали.
Впродовж доби загарбники завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram, пише УНН.
Впродовж доби окупанти завдали 424 удари по 8 населених пунктах Запорізької області. Надійшло 13 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали,
Деталі
- Війська рф здійснили 10 авіаційних ударів по Малій Токмачці та Новоданилівці.
- 263 БпЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Малинівку та Левадне.
- 15 обстрілів з РСЗВ накрили Новоданилівку, Левадне та Новоандріївку.
- 136 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.
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