Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья
Киев • УНН
Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.
В течение суток захватчики нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.
В течение суток оккупанты нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,
Детали
- Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Малой Токмачке и Новоданиловке.
- 263 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
- 15 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Левадное и Новоандреевку.
- 136 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.
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