Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

В течение суток захватчики нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали, - говорится в сообщении.

Детали

Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Малой Токмачке и Новоданиловке.

263 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.

15 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Левадное и Новоандреевку.

136 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле