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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

Войска рф нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожья

Киев  •  УНН

17 октября 2024, 04:20  •  3881 просмотра

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Оккупанты атаковали Запорожскую область 424 раза за сутки, используя авиацию, БпЛА, РСЗО и артиллерию. Повреждены жилые дома и инфраструктура, но мирные жители не пострадали.

В течение суток захватчики нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров в Telegram, пишет УНН.

В течение суток оккупанты нанесли 424 удара по 8 населенным пунктам Запорожской области. Поступило 13 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали,

- говорится в сообщении.

Детали

  • Войска рф осуществили 10 авиационных ударов по Малой Токмачке и Новоданиловке.
  • 263 БпЛА различной модификации атаковали Лобково, Гуляйполе, Новоандреевку, Новоданиловку, Роботино, Малую Токмачку, Малиновку и Левадное.
  • 15 обстрелов из РСЗО накрыли Новоданиловку, Левадное и Новоандреевку.
  • 136 артобстрелов нанесены по территории Лобкового, Гуляйполя, Новоандреевки, Новоданиловки, Роботино, Малой Токмачки, Малиновки и Левадного.

На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле2 октября 2024, 11:32 • 13809 просмотров

Ольга Розгон

Ольга Розгон

ОбществоВойна
zaporozhskaya-oblastЗапорожская область
mala-tokmachkaМалая Токмачка
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ivan-fedorov-politykИван Федоров
huliaipoleГуляйполе