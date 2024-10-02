На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле

В Запорожской области местный аграрий обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500, саперы изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, сообщили в среду в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.

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"На Запорожье местный аграрий нашел на своем поле пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500", - говорится в сообщении.

Мужчина, как указано, сразу вызвал саперов ГСЧС, которые с помощью спецтехники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в специально подготовленное место и уничтожили.

"Если вы увидели что-то подозрительное, пожалуйста, не подходите к находке, не трогайте руками", - отметили в ГСЧС.

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"Ракеты и "шахеды" - это относительно лимитированное и более материально затратное для врага оружие. Его запасы они системно пытаются пополнять различными путями, однако в целом речь идет о производстве с нуля. В то же время у россиян на складах накопились десятки тысяч авиационных бомб, которыми можно снаряжать самолеты прифронтовой авиации", - отметили эксперты.

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