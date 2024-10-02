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На Запорожье фермер нашел 500-килограммовую авиабомбу ФАБ на поле

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2 октября 2024, 11:32  •  6023 просмотра

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Местный аграрий обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500. Саперы ГСЧС изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, призывая не трогать подозрительные находки.

В Запорожской области местный аграрий обнаружил на своем поле фугасную авиационную бомбу ФАБ-500, саперы изъяли и уничтожили взрывоопасный предмет, сообщили в среду в ГСЧС Украины в соцсетях, пишет УНН.

Детали

"На Запорожье местный аграрий нашел на своем поле пятисоткилограммовую фугасную авиационную бомбу ФАБ-500", - говорится в сообщении.

Мужчина, как указано, сразу вызвал саперов ГСЧС, которые с помощью спецтехники изъяли и транспортировали взрывоопасный предмет в специально подготовленное место и уничтожили.

"Если вы увидели что-то подозрительное, пожалуйста, не подходите к находке, не трогайте руками", - отметили в ГСЧС.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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