Стрельба в Кракове: в Польше объявят 8 и 9 ноября днями национального траура
Киев • УНН
В Кракове во время стрельбы погибли шесть человек, 15 получили ранения. Национальный траур продлится 8–9 ноября, городской — до 11-го.
В Польше объявили национальный траур в связи со стрельбой в Кракове. Соответствующее решение принял президент Польши Кароль Навроцкий, передает УНН со ссылкой на RMF24.
"В связи с трагическими событиями в Кракове Президент Республики Польша Кароль Навроцкий инициировал официальную процедуру объявления национального траура, который продлится 8 и 9 ноября", — сообщил в социальной сети X пресс-секретарь Президента Республики Польша Рафал Лешкевич. Проект указа об объявлении национального траура в ближайшее время будет передан премьер-министру Дональду Туску для контрассигнации.
Это не единственная мера такого рода: мэр Кракова Лукаш Гибала также объявил в городе траур, который продлится до 11 ноября.
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Стрельба в центре Кракова произошла в субботу, вскоре после 15:00. Черный автомобиль Subaru выехал на Главный рынок (Rynek Główny) с улицы Славковской, а затем направился в сторону улицы Гродской. В машине находился злоумышленник в маске, который открыл огонь по случайным прохожим.
Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши из Свентокшиского воеводства. Его задержали возле перекрестка улиц Дитля и Страдомской. Во время задержания полицейские применили оружие, после чего раненого злоумышленника доставили в больницу. В автомобиле полиция обнаружила несколько единиц оружия и боеприпасы.
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В результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских; один из них находится в крайне тяжелом состоянии.