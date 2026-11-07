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Стрельба в Кракове: в Польше объявят 8 и 9 ноября днями национального траура

Киев • УНН

 • 1208 просмотра

В Кракове во время стрельбы погибли шесть человек, 15 получили ранения. Национальный траур продлится 8–9 ноября, городской — до 11-го.

Стрельба в Кракове: в Польше объявят 8 и 9 ноября днями национального траура
Фото: Tomasz Gzell/PAP

В Польше объявили национальный траур в связи со стрельбой в Кракове. Соответствующее решение принял президент Польши Кароль Навроцкий, передает УНН со ссылкой на RMF24.

"В связи с трагическими событиями в Кракове Президент Республики Польша Кароль Навроцкий инициировал официальную процедуру объявления национального траура, который продлится 8 и 9 ноября", — сообщил в социальной сети X пресс-секретарь Президента Республики Польша Рафал Лешкевич. Проект указа об объявлении национального траура в ближайшее время будет передан премьер-министру Дональду Туску для контрассигнации.

Это не единственная мера такого рода: мэр Кракова Лукаш Гибала также объявил в городе траур, который продлится до 11 ноября.

"Шокирующее преступление" — Зеленский отреагировал на стрельбу в Кракове07.11.26, 19:05 • 3322 просмотра

Добавим

Стрельба в центре Кракова произошла в субботу, вскоре после 15:00. Черный автомобиль Subaru выехал на Главный рынок (Rynek Główny) с улицы Славковской, а затем направился в сторону улицы Гродской. В машине находился злоумышленник в маске, который открыл огонь по случайным прохожим.

Нападавшим оказался 24-летний гражданин Польши из Свентокшиского воеводства. Его задержали возле перекрестка улиц Дитля и Страдомской. Во время задержания полицейские применили оружие, после чего раненого злоумышленника доставили в больницу. В автомобиле полиция обнаружила несколько единиц оружия и боеприпасы.

Стрельба в Кракове: в МИД ответили, есть ли среди пострадавших в Кракове украинцы07.11.26, 20:53 • 10919 просмотров

В результате нападения погибли шесть человек — четыре женщины и двое мужчин, еще 15 человек получили ранения. Среди пострадавших — двое полицейских; один из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Антонина Туманова

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