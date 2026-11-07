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Стрілянина у Кракові: у Польщі оголосять 8 та 9 листопада днями національної жалоби

Київ • УНН

 • 370 перегляди

У Кракові під час стрілянини загинули шестеро людей, 15 поранені. Національна жалоба триватиме 8–9 листопада, міська — до 11-го.

Стрілянина у Кракові: у Польщі оголосять 8 та 9 листопада днями національної жалоби
Фото: Tomasz Gzell/PAP

У Польщі оголосили національну жалобу у зв’язку зі стріляниною в Кракові. Відповідне рішення ухвалив президент Польщі Кароль Навроцький, передає УНН із посиланням на RMF24.

"З огляду на трагічні події в Кракові, Президент Республіки Польща Кароль Навроцький ініціював офіційну процедуру оголошення національної жалоби, яка триватиме 8 та 9 листопада", — повідомив у соцмережі X речник Президента Республіки Польща Рафал Лєшкевич. Проєкт указу про оголошення національної жалоби найближчим часом буде передано прем’єр-міністру Дональду Туску для контрасигнації.

Це не єдиний захід такого роду: мер Кракова Лукаш Гібала також оголосив у місті жалобу, яка триватиме до 11 листопада.

"Шокуючий злочин" - Зеленський відреагував на стрілянину в Кракові07.11.26, 19:05 • 3100 переглядiв

Додамо

Стрілянина в центрі Кракова сталася в суботу, невдовзі після 15:00. Чорний автомобіль Subaru виїхав на Головний ринок (Rynek Główny) з вулиці Славковської, а потім попрямував у бік вулиці Гродзької. У машині перебував зловмисник у масці, який відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Нападником виявився 24-річний громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства. Його затримали поблизу перехрестя вулиць Дітля та Страдомської. Під час затримання поліцейські застосували зброю, після чого пораненого зловмисника доправили до лікарні. В автомобілі поліція виявила кілька одиниць зброї та боєприпаси.

Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці07.11.26, 20:53 • 8302 перегляди

Унаслідок нападу загинуло шестеро людей — четверо жінок і двоє чоловіків, ще 15 осіб отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських; один із них перебуває у вкрай тяжкому стані.

Антоніна Туманова

КриміналСвіт
Теракт
Кароль Навроцький
Дональд Туск
Польща