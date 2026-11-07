Стрілянина у Кракові: у Польщі оголосять 8 та 9 листопада днями національної жалоби

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У Польщі оголосили національну жалобу у зв’язку зі стріляниною в Кракові. Відповідне рішення ухвалив президент Польщі Кароль Навроцький, передає УНН із посиланням на RMF24.

"З огляду на трагічні події в Кракові, Президент Республіки Польща Кароль Навроцький ініціював офіційну процедуру оголошення національної жалоби, яка триватиме 8 та 9 листопада", — повідомив у соцмережі X речник Президента Республіки Польща Рафал Лєшкевич. Проєкт указу про оголошення національної жалоби найближчим часом буде передано прем’єр-міністру Дональду Туску для контрасигнації.

Це не єдиний захід такого роду: мер Кракова Лукаш Гібала також оголосив у місті жалобу, яка триватиме до 11 листопада.

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Стрілянина в центрі Кракова сталася в суботу, невдовзі після 15:00. Чорний автомобіль Subaru виїхав на Головний ринок (Rynek Główny) з вулиці Славковської, а потім попрямував у бік вулиці Гродзької. У машині перебував зловмисник у масці, який відкрив вогонь по випадкових перехожих.

Нападником виявився 24-річний громадянин Польщі зі Свентокшиського воєводства. Його затримали поблизу перехрестя вулиць Дітля та Страдомської. Під час затримання поліцейські застосували зброю, після чого пораненого зловмисника доправили до лікарні. В автомобілі поліція виявила кілька одиниць зброї та боєприпаси.

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Унаслідок нападу загинуло шестеро людей — четверо жінок і двоє чоловіків, ще 15 осіб отримали поранення. Серед постраждалих — двоє поліцейських; один із них перебуває у вкрай тяжкому стані.