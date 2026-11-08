Новая Зеландия оказалась на пороге смены власти: кто победил на выборах и почему страна ждёт окончательных результатов

В Новой Зеландии после парламентских выборов 7 ноября ни одна из ведущих политических сил не одержала убедительной победы. Действующая правоцентристская коалиция премьер-министра Кристофера Лаксона предварительно сохраняет большинство лишь в один депутатский мандат. Формирование нового правительства может затянуться на несколько недель. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters и Избирательную комиссию Новой Зеландии.

Детали

По предварительным данным Избирательной комиссии Новой Зеландии, Лейбористская партия, которую возглавляет бывший премьер-министр Крис Хипкинс, получила 29,36% голосов избирателей, тогда как Национальная партия действующего главы правительства Кристофера Лаксона набрала 29,21%.

Несмотря на незначительное преимущество лейбористов по количеству голосов, Национальная партия предварительно получает 42 депутатских мандата, а Лейбористская — 36.

Еще 16 мест в парламенте могут получить представители Партии зеленых, 13 — ACT New Zealand, 12 — New Zealand First, семь — центристская Opportunity Party и пять — Партия маори.

Это означает, что действующая правительственная коалиция, в которую входят Национальная партия, ACT и New Zealand First, предварительно будет контролировать 67 из 131 депутатского места. Для формирования большинства необходимо как минимум 66 мандатов.

В то же время окончательное распределение мест может измениться после завершения подсчета специальных голосов. Согласно информации избирательной комиссии, в настоящее время необработанными остаются около 399 тысяч бюллетеней, что составляет около 14% от общего количества голосов. Речь идет, в частности, о голосовании граждан за рубежом, избирателей за пределами своих округов и других бюллетенях, требующих дополнительной проверки. Исторически такие голоса чаще увеличивали поддержку левоцентристских политических сил. Поэтому после окончательного подсчета действующая коалиция может потерять свое минимальное преимущество.

Отметим, что официальные результаты выборов планируют объявить 27 ноября. До этого времени будут продолжаться проверка бюллетеней, повторный подсчет голосов и уточнение результатов в отдельных избирательных округах.

Кто может решить судьбу нового правительства

Одной из главных неожиданностей выборов стал успех центристской Opportunity Party во главе с 38-летней Кьюлей Вонг. Политическая сила, которая впервые проходит в парламент, предварительно получила 5,96% голосов и семь депутатских мандатов. В случае утраты действующей коалицией парламентского большинства именно Opportunity Party может сыграть решающую роль в формировании нового правительства. Вонг уже заявила о готовности рассматривать различные варианты политического сотрудничества, в частности участие в коалиции или поддержку правительства во время ключевых парламентских голосований.

Несмотря на это, между центристами и крупнейшими партиями сохраняются существенные разногласия по вопросам экономической политики, прежде всего налогообложения собственности и перераспределения доходов.

Почему парламент может стать рекордно большим

Еще одной особенностью выборов стало предварительное увеличение количества депутатских мест со стандартных 120 до 131. Это связано со смешанной пропорциональной избирательной системой Новой Зеландии, которая позволяет партиям сохранять мандаты, полученные в одномандатных округах, даже если их количество превышает представительство, предусмотренное результатами общенационального партийного голосования. Из-за этого парламент может получить 11 дополнительных мест. Окончательное количество депутатов будет зависеть от официальных результатов.

Что будет происходить дальше

До формирования нового кабинета министров Кристофер Лаксон будет продолжать исполнять обязанности главы правительства. После объявления окончательных результатов политические партии смогут начать переговоры о создании парламентского большинства.

В случае утраты правящей коалицией достаточного количества мандатов шанс сформировать альтернативное правительство получит лидер лейбористов Крис Хипкинс. Для этого ему может понадобиться поддержка зеленых, Партии маори и центристской Opportunity Party.

Ожидается, что переговоры продлятся несколько недель. Первое заседание новоизбранного парламента должно состояться не позднее 14 января 2027 года.

Напомним

Парламент Новой Зеландии принял закон, который придаёт английскому языку статус официального, однако это решение вызвало критику среди лингвистов, юристов и части депутатов, назвавших документ ненужным, поскольку на английском уже говорит 95% населения страны.