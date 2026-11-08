Нова Зеландія опинилася на порозі зміни влади: хто переміг на виборах і чому країна чекає остаточних результатів

У Новій Зеландії після парламентських виборів 7 листопада жодна з провідних політичних сил не здобула переконливої перемоги. Чинна правоцентристська коаліція прем'єр-міністра Крістофера Лаксона попередньо зберігає більшість лише в один депутатський мандат. Формування нового уряду може затягнутися на кілька тижнів. Про це повідомляє УНН із посиланням на Reuters та Виборчу комісію Нової Зеландії.

Деталі

За попередніми даними Виборчої комісії Нової Зеландії, Лейбористська партія, яку очолює колишній прем'єр-міністр Кріс Гіпкінс, отримала 29,36% голосів виборців, тоді як Національна партія чинного глави уряду Крістофера Лаксона набрала 29,21%.

Попри незначну перевагу лейбористів за кількістю голосів, Національна партія попередньо отримує 42 депутатські мандати, а Лейбористська - 36.

Ще 16 місць у парламенті можуть отримати представники Партії зелених, 13 - ACT New Zealand, 12 - New Zealand First, сім - центристська Opportunity Party та п'ять - Партія маорі.

Це означає, що чинна урядова коаліція, до якої входять Національна партія, ACT та New Zealand First, попередньо контролюватиме 67 зі 131 депутатського місця. Для формування більшості необхідно щонайменше 66 мандатів.

Водночас остаточний розподіл місць може змінитися після завершення підрахунку спеціальних голосів. Адже за інформацією виборчої комісії, наразі залишаються необробленими приблизно 399 тисяч бюлетенів, що становить близько 14% від загальної кількості голосів. Йдеться, зокрема, про голосування громадян за кордоном, виборців поза межами своїх округів та інші бюлетені, які потребують додаткової перевірки. Історично такі голоси частіше збільшували підтримку лівоцентристських політичних сил. Тому після остаточного підрахунку чинна коаліція може втратити свою мінімальну перевагу.

Зауважимо, що офіційні результати виборів планують оголосити 27 листопада. До цього часу триватимуть перевірка бюлетенів, повторний підрахунок голосів та уточнення результатів в окремих виборчих округах.

Хто може вирішити долю нового уряду

Однією з головних несподіванок виборів став успіх центристської Opportunity Party на чолі з 38-річною Кьюлей Вонг. Політична сила, яка вперше проходить до парламенту, попередньо отримала 5,96% голосів і сім депутатських мандатів. У разі втрати чинною коаліцією парламентської більшості саме Opportunity Party може відіграти вирішальну роль у формуванні нового уряду. Вонг уже заявила про готовність розглядати різні варіанти політичного співробітництва, зокрема участь у коаліції або підтримку уряду під час ключових парламентських голосувань.

Попри це, між центристами та найбільшими партіями залишаються суттєві розбіжності щодо економічної політики, насамперед оподаткування власності та перерозподілу доходів.

Чому парламент може стати рекордно великим

Ще однією особливістю виборів стало попереднє збільшення кількості депутатських місць зі звичайних 120 до 131. Це пов'язано зі змішаною пропорційною виборчою системою Нової Зеландії, яка дозволяє партіям зберігати мандати, здобуті в одномандатних округах, навіть якщо їхня кількість перевищує представництво, передбачене результатами загальнонаціонального партійного голосування. Через це парламент може отримати 11 додаткових місць. Остаточна кількість депутатів залежатиме від офіційних результатів.

Що відбуватиметься далі

До формування нового кабінету міністрів Крістофер Лаксон продовжуватиме виконувати обов'язки глави уряду. Після оголошення остаточних результатів політичні партії зможуть розпочати переговори щодо створення парламентської більшості.

У разі втрати правлячою коаліцією достатньої кількості мандатів шанс сформувати альтернативний уряд отримає лідер лейбористів Кріс Гіпкінс. Для цього йому може знадобитися підтримка зелених, Партії маорі та центристської Opportunity Party.

Очікується, що переговори триватимуть кілька тижнів. Перше засідання новообраного парламенту має відбутися не пізніше 14 січня 2027 року.

Нагадаємо

Парламент Нової Зеландії ухвалив закон, який надає англійській мові статус офіційної, однак таке рішення викликало критику серед лінгвістів, юристів і частини депутатів, які назвали документ непотрібним, адже англійською вже розмовляє 95% населення країни.