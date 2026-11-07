Тысячи людей пришли поприветствовать Папу Льва, который начинает турне по странам Латинской Америки

Папа Лев. Фото: AP

Тысячи людей приветствовали Папу Льва, когда он прибыл в Уругвай, начав 12-дневное турне по странам Латинской Америки, передает УНН со ссылкой на Sky News.

По данным Ватикана, около 30 000 человек собрались на первом официальном мероприятии с его участием — торжественной встрече и выступлении на площади Независимости (Plaza Independencia) в Монтевидео, где также присутствовали президент Уругвая Яманду Орси и правительственные чиновники.

Позже, прибыв в парк «Парис-Лондрес» (Parque Paris Londres) в городе Пайсанду, расположенном к северу от столицы, понтифик отслужил Святую мессу.

В пятницу, когда Папа проезжал в своем «папамобиле», вдоль маршрута собрались люди, горячо приветствовавшие его; некоторые выкрикивали: «Папа Лев, Уругвай с тобой!»

Он целовал младенцев, которых ему подавали, а также получил символические ключи от города из рук мэра Монтевидео.

Во время мероприятия Лев, выступая на испанском языке, высоко оценил развитие Уругвая, одновременно напомнив о его католическом наследии.

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Одной из главных целей визита — первого визита Папы Римского в Уругвай с 1988 года — является популяризация католической веры как средства преодоления современных вызовов.

Добавим

Уругвай, население которого составляет 3,5 миллиона человек, считается самой светской страной в Латинской Америке — регионе, где проживает около 40% из 1,4 миллиарда католиков мира.

Эта страна первой в мире легализовала марихуану для рекреационного употребления, второй в Латинской Америке декриминализировала аборты, а также стала третьим государством в Америке, узаконившим однополые браки.

Кроме того, недавно Уругвай стал первой страной в регионе, принявшей закон о помощи в уходе из жизни (ассистированной смерти), несмотря на решительное сопротивление со стороны Католической церкви.

«Обязанность каждого — заботиться о том, чтобы каждый человек мог жить достойно, получать необходимый уход и чувствовать поддержку вплоть до естественного завершения своей жизни», — отметил Папа.

Позже он возглавил вечернее богослужение (вечерню) в кафедральном соборе Монтевидео, которое завершилось в 21:00 по местному времени.

По словам представителей местной церкви, визит Папы вызвал значительный интерес среди уругвайских католиков: сообщается, что билеты на молитвенное бдение с его участием на стадионе «Сентенарио» в Монтевидео были распроданы всего за два дня. Следующей остановкой для Лео станет Аргентина, а за ней — Перу, где он провел два десятилетия в качестве епископа-миссионера.

Понтифик отметил, что чувствует себя лучше, чем выглядит, отправившись в Южную Америку менее чем через месяц после операции по поводу рака легких.

Общаясь с журналистами во время перелета из Рима в столицу — Монтевидео, — он объяснил свое быстрое выздоровление «доверием к Богу, хорошими врачами, квалифицированными хирургами, а также, думаю, здоровым образом жизни».

На вопрос, чувствует ли он себя так же хорошо, как выглядит, 71-летний Лео ответил: «Возможно, даже лучше».

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