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Папа Лев готов отправиться в 12-дневное турне через месяц после операции

Киев • УНН

 • 236 просмотра

После операции на лёгком Папа Лев чувствует себя хорошо и в пятницу отправится в Уругвай, Аргентину и Перу. Дополнительных мер безопасности не планируется.

Папа Лев готов отправиться в 12-дневное турне через месяц после операции
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Лев чувствует себя хорошо и готов отправиться на этой неделе в насыщенную поездку по странам Южной Америки — менее чем через месяц после операции. Они также отметили, что для этой поездки не принимается никаких дополнительных медицинских мер безопасности. Об этом сообщили представители Ватикана, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

71-летний Лев в пятницу отправляется в 12-дневное турне по Уругваю, Аргентине и Перу; эта поездка станет одной из самых напряженных для Папы за последние десятилетия. 13 октября ему провели операцию по удалению нижней доли правого легкого.

"Папа находится в добром здравии, — заявил на брифинге представитель Ватикана Маттео Бруни. — Речь идет не о хроническом состоянии, а о проблеме, которую можно вылечить, поскольку было проведено хирургическое вмешательство".

Диагноз "рак" у Папы Льва, возглавившего Католическую церковь в мае 2025 года, вызвал шок и породил вопросы о том, как будет развиваться его понтификат на фоне борьбы с болезнью.

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Архиепископ Пол Галлахер, "министр иностранных дел" Ватикана, на прошлой неделе отметил, что это состояние здоровья "существенно меняет ситуацию" — как в восприятии католиками здоровья Льва, так и в понимании будущего его понтификата.

Добавим

Издание отмечает, что Лев проходил лечение от аденокарциномы — наиболее распространенной формы рака легких. По словам врачей, анализ тканей, удаленных во время операции, подтвердил, что болезнь была локализованной, поэтому дальнейшее лечение не потребуется.

Бруни сообщил, что Лев восстановился настолько, что во время поездки никаких дополнительных медицинских мер не потребуется.

По его словам, медицинский персонал Ватикана, который обычно сопровождает Папу, поедет вместе с ним в обычном составе; также, как и во время предыдущих зарубежных визитов, в составе папского кортежа будут автомобили скорой помощи.

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"С ним всегда находятся врачи, медсестры, обеспечены определенные базовые условия, — сказал он. — Я не буду вдаваться в подробности, поскольку ситуация этого не требует".

Мария Монтсеррат Альварадо, возглавляющая разветвленную коммуникационную службу Ватикана, отметила на брифинге, что выносливость Папы Льва — "просто фантастическая". "Я бы не беспокоилась, — сказала она. — Его врачи полностью уверены".

Контекст

Во время поездки, которая продлится с 6 по 17 ноября, Папа должен преодолеть около 31 000 км (19 300 миль), посетить 10 городов и произнести 36 речей.

Во вторник Ватикан подтвердил, что поездка состоится без изменений в первоначальном графике, который предусматривает 12 перелетов и две поездки на вертолете.

В Перу Папа посетит Куско — город, расположенный в Андах на высоте 3399 метров (11 152 фута) над уровнем моря. На такой высоте путешественники могут испытывать симптомы горной болезни или нуждаться в дополнительном кислороде.

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Как сообщили агентству Reuters медицинские эксперты, решение врачей разрешить Папе лететь свидетельствует о низком риске осложнений после перенесенной операции: прооперированное легкое полностью расправилось, а послеоперационные раны заживают без признаков инфекции.

"Не думаю, что Папа столкнется с какими-либо особыми рисками или что ему понадобятся какие-либо специфические меры предосторожности во время этой поездки", — отметила доктор Серена Риччарди, специалист по лечению рака легких в римской больнице "Сан-Камилло Форланини".

Антонина Туманова

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