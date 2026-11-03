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Папа Лев готовий вирушити у 12-денне турне через місяць після операції

Київ • УНН

 • 498 перегляди

Після операції на легені Папа Лев почувається добре й у п’ятницю вирушить до Уругваю, Аргентини та Перу. Додаткових заходів безпеки не планують.

Папа Лев готовий вирушити у 12-денне турне через місяць після операції
Фото: REUTERS/Remo Casilli

Папа Лев почувається добре і готовий вирушити цього тижня в насичену поїздку країнами Південної Америки — менш ніж через місяць після операції. Вони також зазначили, що для цієї подорожі не вживаються жодні додаткові медичні заходи безпеки. Про це повідомили представники Ватикану, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

71-річний Лев у п’ятницю вирушає у 12-денне турне Уругваєм, Аргентиною та Перу; ця поїздка стане однією з найбільш напружених для Папи за останні десятиліття. 13 жовтня йому провели операцію з видалення нижньої частки правої легені.

"Папа перебуває в доброму здоров’ї, — заявив на брифінгу речник Ватикану Маттео Бруні. — Йдеться не про хронічний стан, а про проблему, яку можна вилікувати, адже було проведено хірургічне втручання".

Діагноз "рак" у Папи Лева, який очолив Католицьку церкву в травні 2025 року, викликав шок і породив запитання щодо того, як розвиватиметься його понтифікат на тлі боротьби з хворобою.

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Архієпископ Пол Галлахер, "міністр закордонних справ" Ватикану, минулого тижня зазначив, що цей стан здоров’я "суттєво змінює ситуацію" — як у сприйнятті католиками здоров’я Лева, так і в розумінні майбутнього його понтифікату.

Додамо

Видання зауважує, що Лев проходив лікування від аденокарциноми — найпоширенішої форми раку легень. За словами лікарів, аналіз тканин, видалених під час операції, підтвердив, що хвороба була локалізованою, тож подальше лікування не знадобиться.

Бруні повідомив, що Лев відновився настільки, що під час подорожі не знадобиться жодних додаткових медичних заходів.

За його словами, медичний персонал Ватикану, який зазвичай супроводжує Папу, поїде разом із ним у звичному складі; також, як і під час попередніх закордонних візитів, у складі папського кортежу будуть автомобілі швидкої допомоги.

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"З ним завжди є лікарі, медсестри, забезпечені певні базові умови, — сказав він. — Я не буду вдаватися в подробиці, оскільки ситуація цього не вимагає".

Марія Монтсеррат Альварадо, яка очолює розгалужену комунікаційну службу Ватикану, зазначила на брифінгу, що витривалість Папи Лева — "просто фантастична". "Я б не хвилювалася, — сказала вона. — Його лікарі цілком упевнені".

Контекст

Під час поїздки, що триватиме з 6 по 17 листопада, Папа має подолати близько 31 000 км (19 300 миль), відвідати 10 міст і виголосити 36 промов.

У вівторок Ватикан підтвердив, що подорож відбудеться без змін у початковому графіку, який передбачає 12 перельотів і дві поїздки на гелікоптері.

У Перу Папа відвідає Куско — місто, розташоване в Андах на висоті 3399 метрів (11 152 фути) над рівнем моря. На такій висоті мандрівники можуть відчути симптоми гірської хвороби або потребувати додаткового кисню.

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Як повідомили агентству Reuters медичні експерти, рішення лікарів дозволити Папі летіти свідчить про низький ризик ускладнень після перенесеної операції: прооперована легеня повністю розправилася, а післяопераційні рани загоюються без ознак інфекції.

"Не думаю, що Папа зіткнеться з якимись особливими ризиками або що йому знадобляться якісь специфічні запобіжні заходи під час цієї подорожі", — зазначила доктор Серена Річчарді, фахівець із лікування раку легень у римській лікарні "Сан-Камілло Форланіні".

Антоніна Туманова

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Reuters
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