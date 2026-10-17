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Папа Лев XIV відслужив месу через три дні після операції на легені - ЗМІ

Київ • УНН

 • 472 перегляди

Папа Лев XIV провів месу в лікарні Джемеллі через три дні після видалення пухлини правої легені. Операція минула без ускладнень.

Папа Лев XIV відслужив месу через три дні після операції на легені - ЗМІ

Папа Римський Лев XIV відслужив месу в лікарні Джемеллі в Римі всього через три дні після операції з видалення пухлини легені. Про це повідомляє Bild, передає УНН.

Деталі

До того Reuters повідомляв, що Папа Римський має залишити лікарню в суботу вдень після операції з приводу раку легень. Результати аналізів крові та рентген грудної клітки підтвердили, що він може повернутися додому.

 У неділю він проведе молитви зі своєї квартири у Ватикані для паломників на площі Святого Петра, це його перший публічний виступ з моменту потраплення до лікарні

 - пише видання.

71-річному Папі Леву діагностували аденокарциному легень - найпоширенішу форму раку цього органа. У вівторок у лікарні Джемеллі в Римі йому видалили нижню частку правої легені.

За інформацією видання, лікарі Папи заявили, що операція пройшла успішно і без ускладнень. Водночас вони поки не повідомляють розмір пухлини та не уточнюють, чи поширилася хвороба на сусідні лімфатичні вузли.

Діагноз раку у Папи Римського, відомого своєю відносно молодістю та енергійністю, якого було обрано лише у травні 2025 року, викликав шок і поставив під сумнів майбутнє становище його папства в умовах боротьби з цією хворобою

- пише видання.

Нагадаємо

Відновлення 71-річного Папи Лева після видалення частки правої легені проходить за планом. Понтифік самостійно виконує повсякденні справи та проходить фізіотерапію.

Алла Кіосак

СуспільствоЗдоров'яСвіт
Карцинома
Лев XIV
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Reuters
Рим
Ватикан