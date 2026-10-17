Папа Лев XIV отслужил мессу через три дня после операции на лёгком — СМИ

Папа Римский Лев XIV отслужил мессу в больнице Джемелли в Риме всего через три дня после операции по удалению опухоли лёгкого. Об этом сообщает Bild, передаёт УНН.

До этого Reuters сообщал, что Папа Римский должен покинуть больницу в субботу днём после операции по поводу рака лёгких. Результаты анализов крови и рентген грудной клетки подтвердили, что он может вернуться домой.

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У 71-летнего Папы Льва диагностировали аденокарциному лёгких — наиболее распространённую форму рака этого органа. Во вторник в больнице Джемелли в Риме ему удалили нижнюю долю правого лёгкого.

По информации издания, врачи Папы заявили, что операция прошла успешно и без осложнений. Вместе с тем они пока не сообщают размер опухоли и не уточняют, распространилось ли заболевание на соседние лимфатические узлы.

Диагноз рака у Папы Римского, известного своей относительной молодостью и энергичностью, избранного лишь в мае 2025 года, вызвал шок и поставил под сомнение будущее папства в условиях борьбы с этой болезнью