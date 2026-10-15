Папа Лев почав "потроху працювати" після операції з видалення пухлини у легені - Ватикан

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Відновлення Папи Лева після операції з приводу раку легень проходить за планом, і 71-річний понтифік уже почав потроху працювати, передає УНН із посиланням на Reuters.

Деталі

У Папи Лева діагностували аденокарциному легень — найпоширенішу форму раку легень; у вівторок у другій половині дня лікарі провели операцію, під час якої видалили нижню частку його правої легені.

За словами лікарів, які надали оновлену інформацію в четвер, результати планових обстежень понтифіка в межах норми, а рентгенівський знімок грудної клітки свідчить про успішне відновлення легені.

Медики додали, що Лев самостійно виконує повсякденні справи та займається фізіотерапією, здійснюючи рухи в повному обсязі.

Діагноз "рак" у Папи, відомого своєю відносною молодістю та енергійністю — до того ж обраного на престол лише в травні 2025 року, — став шоком і викликав запитання щодо того, як розвиватиметься його понтифікат на тлі боротьби з хворобою.

Додамо

У Ватикані заявили, що операція пройшла успішно й без ускладнень. Наразі не повідомляється ні про розмір пухлини, ні про те, чи поширилося захворювання на прилеглі лімфатичні вузли — а це ключові фактори для визначення прогнозу.

Усі публічні заходи за участю Лева скасовано до наступного вівторка. Результати патогістологічного дослідження, які стануть вирішальними для визначення подальшого лікування, можуть бути готові лише за кілька днів.

Медичні бюлетені Ватикану про стан здоров’я Лева підписують провідний хірург понтифіка Стефано Маргарітора та його особистий лікар Луїджі Карбоне.

Ватикан, який раніше неохоче обговорював стан здоров’я Пап, у випадку з Левом виявив неабияку відкритість. Це суттєво відрізняється від підходу його попередника Франциска: той зазвичай не повідомляв про свої візити до лікарні заздалегідь, що іноді спричиняло справжній ажіотаж у ЗМІ навколо стану його здоров’я.

У неділю сам Папа повідомив прочанам на площі Святого Петра, що в його легені виявлено "локалізований вузол" і необхідна операція. Він також зазначив, що хворобу було виявлено на ранній стадії, а новоутворення не поширилося за межі ураженої ділянки. Він проходить лікування в римській лікарні "Джемеллі", відомій як "лікарня Пап".