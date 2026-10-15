Папа Лев начал "понемногу работать" после операции по удалению опухоли в лёгком — Ватикан

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Восстановление Папы Льва после операции по поводу рака лёгких проходит по плану, и 71-летний понтифик уже начал понемногу работать, передаёт УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

У Папы Льва диагностировали аденокарциному лёгких — наиболее распространённую форму рака лёгких; во вторник во второй половине дня врачи провели операцию, во время которой удалили нижнюю долю его правого лёгкого.

По словам врачей, которые предоставили обновлённую информацию в четверг, результаты плановых обследований понтифика находятся в пределах нормы, а рентгеновский снимок грудной клетки свидетельствует об успешном восстановлении лёгкого.

Медики добавили, что Лев самостоятельно выполняет повседневные дела и занимается физиотерапией, совершая движения в полном объёме.

Диагноз "рак" у Папы, известного своей относительной молодостью и энергичностью, — к тому же избранного на престол лишь в мае 2025 года, — стал шоком и вызвал вопросы относительно того, как будет развиваться его понтификат на фоне борьбы с болезнью.

Добавим

В Ватикане заявили, что операция прошла успешно и без осложнений. В настоящее время не сообщается ни о размере опухоли, ни о том, распространилось ли заболевание на прилегающие лимфатические узлы — а это ключевые факторы для определения прогноза.

Все публичные мероприятия с участием Льва отменены до следующего вторника. Результаты патогистологического исследования, которые станут решающими для определения дальнейшего лечения, могут быть готовы лишь через несколько дней.

Медицинские бюллетени Ватикана о состоянии здоровья Льва подписывают ведущий хирург понтифика Стефано Маргаритора и его личный врач Луиджи Карбоне.

Ватикан, который ранее неохотно обсуждал состояние здоровья Пап, в случае с Львом проявил необычайную открытость. Это существенно отличается от подхода его предшественника Франциска: тот обычно не сообщал о своих визитах в больницу заранее, что иногда вызывало настоящий ажиотаж в СМИ вокруг состояния его здоровья.

В воскресенье сам Папа сообщил паломникам на площади Святого Петра, что в его лёгком обнаружен "локализованный узел" и необходима операция. Он также отметил, что болезнь была выявлена на ранней стадии, а новообразование не распространилось за пределы поражённого участка. Он проходит лечение в римской больнице "Джемелли", известной как "больница Пап".