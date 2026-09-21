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Відвідає 10 міст і виголосить 36 промов - Папа Лев вирушить у турне Південною Америкою

Київ • УНН

 • 914 перегляди

У листопаді Папа Лев відвідає Уругвай, Аргентину та Перу, подолавши 31 000 км і провівши близько 50 заходів. Турне триватиме 6–17 листопада.

Відвідає 10 міст і виголосить 36 промов - Папа Лев вирушить у турне Південною Америкою
REUTERS/Guglielmo Mangiapane

У листопаді Папа Лев здійснить одну з найбільш насичених закордонних поїздок католицького лідера за останні десятиліття, провівши близько 50 заходів під час 11-денного турне Уругваєм, Аргентиною та Перу, повідомили у Ватикані в понеділок, передає УНН із посиланням на Reuters.

Папа Лев подолає відстань близько 31 000 км (19 260 миль), відвідає 10 міст і виголосить 36 промов, зокрема перед президентом Аргентини Хав'єром Мілеєм — правим лібертаріанцем, якого вважають близьким союзником президента США Дональда Трампа.

Перший Папа — громадянин США викликав невдоволення Трампа на початку цього року, розкритикувавши війну з Іраном.

Лев, який раніше десятиліттями працював місіонером у Перу, також повечеряє зі священниками з міста Чиклайо на північному заході країни, де він служив єпископом із 2015 по 2023 рік.

Серед інших заходів у програмі поїздки, що триватиме з 6 по 17 листопада, — відвідування комплексу федеральних в'язниць у Буенос-Айресі, меса у відомій католицькій святині в Лухані (Аргентина) та спеціальне звернення "про виклики та надії на майбутнє перуанського народу" в Лімі.

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Лев, родом із Чикаго, також має громадянство Перу. 71-річний Папа є відносно молодим для понтифіка і має міцне здоров'я. Поїздка до Південної Америки стане його п'ятим турне за межами Італії у 2026 році.

Католицький Папа не відвідував Південну Америку з 2018 року, коли покійний Папа Франциск здійснив поїздку до Чилі та Перу. Франциск, який був родом з Аргентини і став першим Папою з країн Америки, так і не відвідав свою батьківщину під час перебування на папському престолі.

Франциск, який помер у квітні 2025 року, здійснив ще довшу подорож у вересні 2024 року, подолавши майже 33 000 км під час 12-денного турне Індонезією, Папуа — Новою Гвінеєю, Східним Тимором і Сінгапуром.

Однак аргентинський понтифік, здоров'я якого на той час було слабким і який пересувався в інвалідному візку, провів під час того турне лише близько 30 заходів.

Антоніна Туманова

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