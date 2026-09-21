Посетит 10 городов и выступит с 36 речами — Папа Лев отправится в турне по Южной Америке

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В ноябре Папа Лев совершит одну из самых насыщенных зарубежных поездок католического лидера за последние десятилетия, проведя около 50 мероприятий во время 11-дневного турне по Уругваю, Аргентине и Перу, сообщили в Ватикане в понедельник, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Папа Лев преодолеет расстояние около 31 000 км (19 260 миль), посетит 10 городов и произнесет 36 речей, в том числе перед президентом Аргентины Хавьером Милеем — правым либертарианцем, которого считают близким союзником президента США Дональда Трампа.

Первый Папа — гражданин США вызвал недовольство Трампа в начале этого года, раскритиковав войну с Ираном.

Лев, который ранее десятилетиями работал миссионером в Перу, также поужинает со священниками из города Чиклайо на северо-западе страны, где он служил епископом с 2015 по 2023 год.

Среди других мероприятий в программе поездки, которая продлится с 6 по 17 ноября, — посещение комплекса федеральных тюрем в Буэнос-Айресе, месса в известной католической святыне в Лухане (Аргентина) и специальное обращение "о вызовах и надеждах на будущее перуанского народа" в Лиме.

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Лев, родом из Чикаго, также имеет гражданство Перу. 71-летний Папа относительно молод для понтифика и обладает крепким здоровьем. Поездка в Южную Америку станет его пятым турне за пределами Италии в 2026 году.

Католический Папа не посещал Южную Америку с 2018 года, когда покойный Папа Франциск совершил поездку в Чили и Перу. Франциск, который был родом из Аргентины и стал первым Папой из стран Америки, так и не посетил свою родину во время пребывания на папском престоле.

Франциск, умерший в апреле 2025 года, совершил еще более длительную поездку в сентябре 2024 года, преодолев почти 33 000 км во время 12-дневного турне по Индонезии, Папуа — Новой Гвинее, Восточному Тимору и Сингапуру.

Однако аргентинский понтифик, здоровье которого к тому времени было слабым и который передвигался в инвалидном кресле, провел во время того турне лишь около 30 мероприятий.