Папе Льву XIV не потребуется дополнительное лечение рака — врачи Ватикана

Папа Римский Лев XIV не нуждается в дополнительной терапии после операции по удалению раковой опухоли лёгкого. Врачи подтвердили, что заболевание выявили на ранней стадии, поэтому дальнейшее лечение пока не планируют. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление Ватикана, пишет УНН.

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Вечером 21 октября медики обнародовали результаты исследований тканей, удалённых во время операции, которую 71-летний понтифик перенёс на прошлой неделе.

Тесты подтвердили аденокарциному лёгких на начальной стадии — говорится в заявлении врачей. Они подчеркнули, что дополнительная терапия не предусмотрена.

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Ранее Льву XIV провели операцию в римской больнице Джемелли. Хирурги удалили нижнюю долю правого лёгкого после обнаружения подозрительного узелка.

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После хирургического вмешательства Папа Римский уже провёл телефонные разговоры с президентами Украины и России, пытаясь содействовать прекращению войны.

На следующий месяц у понтифика запланирована поездка в Южную Америку. Особое внимание привлекает Перу, где он провёл значительную часть своей церковной карьеры.

Лев XIV возглавляет Католическую церковь с мая 2025 года. Он стал первым Папой Римским американского происхождения.

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