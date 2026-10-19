Папа Лев обсудил с Зеленским гуманитарную ситуацию в Олешках

Папа Лев XIV сегодня провёл телефонный разговор с Президентом Украины Владимиром Зеленским. Как сообщает Vatican News, речь шла о ситуации в оккупированных Олешках, разговоре с российским диктатором и приверженности Святого Престола делу диалога и мира, передаёт УНН.

Детали

В коммюнике Святого Престола отмечается, что во время разговора Святой Отец обратил внимание на сложную ситуацию в городе Олешки Херсонской области, "упомянув о просьбе относительно гуманитарного перемирия, которую он представил президенту российской федерации".

Папа выразил надежду, что сотрудничество обеих сторон позволит обеспечить доставку продовольственной и медицинской помощи, а также добровольную и безопасную эвакуацию гражданского населения.

В заключение Святейший Отец ещё раз подтвердил приверженность Святого Престола делу диалога и мира.

Напомним

Папа Лев провёл телефонный разговор с российским диктатором владимиром путиным и выразил "глубокую обеспокоенность сложной гуманитарной ситуацией в городе Олешки Херсонской области" и призвал к прекращению огня.