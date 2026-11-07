Тисячі людей прийшли привітати Папу Лева, який розпочинає турне країнами Латинської Америки
Київ • УНН
Близько 30 тисяч людей зустріли Папу Лева в Монтевідео під час першого візиту понтифіка до Уругваю з 1988 року. Після операції він заявив, що почувається навіть краще, ніж виглядає.
Тисячі людей вітали Папу Лева, коли він прибув до Уругваю, розпочинаючи 12-денне турне країнами Латинської Америки, передає УНН із посиланням на Sky News.
За даними Ватикану, близько 30 000 осіб зібралися на першу офіційну подію за його участі — урочисту зустріч та виступ на площі Незалежності (Plaza Independencia) у Монтевідео, де також були присутні президент Уругваю Яманду Орсі та урядовці.
Згодом, прибувши до парку "Паріс-Лондрес" (Parque Paris Londres) у місті Пайсанду, що на північ від столиці, понтифік відслужив Святу Месу.
У п’ятницю, коли Папа проїжджав у своєму "папамобілі", уздовж маршруту зібралися люди, які палко вітали його; дехто вигукував: "Папо Леве, Уругвай з тобою!"
Він цілував немовлят, яких йому подавали, а також отримав символічні ключі від міста з рук мера Монтевідео.
Під час заходу Лев, виступаючи іспанською мовою, високо оцінив розвиток Уругваю, водночас нагадавши про його католицьку спадщину.
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Однією з головних цілей візиту — першого візиту Папи Римського до Уругваю з 1988 року — є популяризація католицької віри як засобу для подолання сучасних викликів.
Додамо
Уругвай, населення якого становить 3,5 мільйона осіб, вважається найбільш світською країною в Латинській Америці — регіоні, де проживає близько 40% із 1,4 мільярда католиків світу.
Ця країна першою у світі легалізувала марихуану для рекреаційного вживання, другою в Латинській Америці декриміналізувала аборти, а також стала третьою державою в Америці, що узаконила одностатеві шлюби.
Крім того, нещодавно Уругвай став першою країною в регіоні, яка ухвалила закон про допомогу у відході з життя (асистовану смерть), попри рішучий спротив з боку Католицької церкви.
"Обов’язок кожного — дбати про те, щоб кожна людина могла жити гідно, отримувати необхідний догляд і відчувати підтримку аж до природного завершення свого життя", — зазначив Папа.
Пізніше він очолив вечірнє богослужіння (вечірню) у кафедральному соборі Монтевідео, яке завершилося о 21:00 за місцевим часом.
За словами представників місцевої церкви, візит Папи викликав значний інтерес серед уругвайських католиків: повідомляється, що квитки на молитовне чування за його участі на стадіоні "Сентенаріо" в Монтевідео були розпродані всього за два дні. Наступною зупинкою для Лео стане Аргентина, а за нею — Перу, де він провів два десятиліття як єпископ-місіонер.
Понтифік зазначив, що почувається краще, ніж виглядає, вирушивши до Південної Америки менш ніж через місяць після операції з приводу раку легень.
Спілкуючись із журналістами під час перельоту з Рима до столиці — Монтевідео, — він пояснив своє швидке одужання "довірою до Бога, хорошими лікарями, кваліфікованими хірургами, а також, гадаю, здоровим способом життя".
На запитання, чи почувається він так само добре, як виглядає, 71-річний Лео відповів: "Можливо, навіть краще".
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