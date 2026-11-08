В Киеве восстановили нормативное давление в водопроводных сетях

Давление в водопроводных сетях Киева восстановлено до нормативных показателей. Об этом сообщает Киевводоканал, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время давление в водопроводных сетях правобережной и левобережной частей столицы стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме. Канализационная система Киева также работает в штатном режиме - говорится в сообщении.

Указывается, что специалисты Киевводоканала продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы.

Напомним

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице ухудшилась ситуация с энергообеспечением и снизилось давление в системе водоснабжения. Киевводоканал переключил питание на генераторы.

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