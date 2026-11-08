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The Washington Post

В Киеве восстановили нормативное давление в водопроводных сетях

Киев • УНН

 • 276 просмотра

Давление в сетях правобережной и левобережной частей Киева стабилизировалось. Водоснабжение и канализация работают в штатном режиме.

В Киеве восстановили нормативное давление в водопроводных сетях

Давление в водопроводных сетях Киева восстановлено до нормативных показателей. Об этом сообщает Киевводоканал, информирует УНН.

Детали

Отмечается, что в настоящее время давление в водопроводных сетях правобережной и левобережной частей столицы стабилизировалось и соответствует нормативным показателям.

Водоснабжение города осуществляется в штатном режиме. Канализационная система Киева также работает в штатном режиме

- говорится в сообщении.

Указывается, что специалисты Киевводоканала продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы.

Напомним

Накануне мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице ухудшилась ситуация с энергообеспечением и снизилось давление в системе водоснабжения. Киевводоканал переключил питание на генераторы.

Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой05.11.26, 17:54 • 44514 просмотров

Вадим Хлюдзинский

ОбществоКиев
Отключение света
Электроэнергия
Виталий Кличко
Киев