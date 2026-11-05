Киев может полностью остаться без воды из-за длительных отключений света: какие районы под угрозой

Длительные отключения электроэнергии могут привести к перебоям с водоснабжением в Киеве. Подробнее о том, сколько времени требуется для восстановления водоснабжения и какой район может быть наиболее уязвим к перебоям, журналистке УНН рассказал энергетический эксперт Станислав Игнатьев.

Почему отключения света влияют на водоснабжение

По словам эксперта, водоснабжение Киева зависит от работы насосных станций, которые обеспечивают необходимое давление в системе. После прекращения электроснабжения вода еще некоторое время может поступать в дома благодаря давлению, созданному насосами до отключения, однако этот запас не является неограниченным.

Для Киева, чтобы, например, отключение на три часа — оно еще позволит сохранять давление в пределах тех значений, которые существуют, когда еще работали мощные насосы до отключения. Этого давления хватит даже при снижении, но его будет недостаточно для того, чтобы на средних этажах многоэтажных домов еще была вода. Ну, конечно, верхние этажи — 18–25 — и будут страдать — пояснил Станислав Игнатьев.

То есть если электроснабжение не восстанавливается, давление в системе постепенно падает. Сначала перебои могут почувствовать жители верхних этажей многоэтажек, а впоследствии и нижних, а при длительном отключении водоснабжение может прекратиться и в магистральных водоводах.

Сколько времени требуется для восстановления водоснабжения

После возвращения электроэнергии системе нужно время для восстановления стабильного давления. По словам эксперта, даже при наличии стабильного электроснабжения этот процесс может длиться несколько часов, при этом восстановление работы насосов в разных районах города может происходить не одновременно.

Сутки без электроснабжения — как следствие, затем потребуется восстановление стабильного водоснабжения. Это минимум 3–4 часа, необходимых для того, чтобы восстановить стабильное водоснабжение. Но не факт, что этот период будет обеспечен 3–4 часами стабильного электроснабжения во всех районах города Киева для того, чтобы полностью запустить всю насосную группу — отметил Игнатьев.

Эксперт подчеркнул, что проблема заключается не только в отсутствии электроэнергии, но и в возможности обеспечить стабильную работу всей системы водоснабжения. По его словам, резервное питание необходимо не только для водозабора, но и для магистральных водоводов и распределительных систем в микрорайонах.

Какие районы Киева наиболее уязвимы

По словам Станислава Игнатьева, наибольшие риски перебоев с водоснабжением существуют на правом берегу столицы. Это связано с особенностями водозабора и расположением соответствующей инфраструктуры.

В первую очередь — это правый берег. Вот если по теплоснабжению и электроснабжению — это левый берег, то по водоснабжению — это правый берег, поскольку у нас водозабор после 86-го года, после Чернобыльской аварии, осуществляется не из Днепра, а из реки Десны. И как раз водозабор находится на левом берегу Днепра на территории Киевской области — пояснил эксперт.

В то же время он добавил, что перебои с водоснабжением могут иметь последствия для всего города, поскольку отсутствие воды означает также сложности с приготовлением пищи, соблюдением гигиены и создает дополнительные санитарные риски.

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Киеву необходимо резервное питание для насосных станций

Эксперт пояснил, что для обеспечения стабильной работы системы водоснабжения столицы необходимо увеличить мощности резервной генерации. По оценке Станислава Игнатьева, «Киевводоканалу» требуется около 20 МВт резервной мощности, а правительство уже одобрило передачу предприятию десяти крупных промышленных генераторов из резервного фонда.

Нам необходима суммарная мощность до 20 МВт резервной генерации для «Киевводоканала». В настоящее время установлено порядка двух по 2 МВт. На сегодняшний день правительство уже одобрило передачу 10 крупных промышленных генераторов из резервного фонда для «Киевводоканала». Это хороший, правильный шаг, но системно ситуацию он не изменит — сказал Игнатьев.

Эксперт также привёл в пример Харьков, где водоканал закупил когенерационные установки для резервного питания насосных станций. По его словам, такие установки могут одновременно вырабатывать электрическую и тепловую энергию. В свою очередь, для Киева развитие резервной генерации является одной из ключевых задач подготовки к длительным отключениям электроэнергии.

Например, в моём родном Харькове ещё позапрошлом году «Харьковводоканал» всего на 2,2 млрд грн закупил когенерационные установки, то есть это большой промышленный генератор, который вырабатывает и электрическую, и тепловую энергию, чтобы обеспечить резервное питание насосной группы водоканала — отметил эксперт.

Таким образом, длительные отключения электроэнергии могут привести к перебоям с водоснабжением в Киеве, а восстановление стабильной подачи воды потребует дополнительного времени даже после возвращения света. По словам Станислава Игнатьева, городу необходимо усиливать резервное питание насосных станций, чтобы снизить риски так называемых «водных блэкаутов».

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