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В Киеве восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои, — мэр

Киев • УНН

 • 494 просмотра

В столице постепенно нормализуют давление и возвращают воду в районы, где были перебои. Авария произошла из-за повреждения энергооборудования после атаки.

В Киеве восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои, — мэр
Фото иллюстративное

В Киеве постепенно нормализуют давление в системе водоснабжения и восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.

Давление в системе водоснабжения столицы постепенно нормализуют и восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои 

- сообщил Кличко. 

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По словам мэра, аварийная ситуация возникла в результате вражеской атаки на энергосистему Украины и повреждения энергетического оборудования, которое подает электроэнергию, в частности, и в Киев.

По всему Киеву из-за обесточивания перебои с водоснабжением05.11.26, 13:59 • 1572 просмотра

Антонина Туманова

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