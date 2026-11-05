В Киеве восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои, — мэр
Киев • УНН
В столице постепенно нормализуют давление и возвращают воду в районы, где были перебои. Авария произошла из-за повреждения энергооборудования после атаки.
В Киеве постепенно нормализуют давление в системе водоснабжения и восстанавливают подачу воды в районы, где были перебои. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает УНН.
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По словам мэра, аварийная ситуация возникла в результате вражеской атаки на энергосистему Украины и повреждения энергетического оборудования, которое подает электроэнергию, в частности, и в Киев.
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