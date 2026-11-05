По всему Киеву из-за обесточивания перебои с водоснабжением
Киев • УНН
Аварийные отключения электроэнергии на объектах «Киевводоканала» вызвали перебои с водой во всех районах Киева. Услугу постепенно восстанавливают.
Из-за обесточивания объектов водоснабжения в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в "Киевводоканале" и КГГА 5 ноября, пишет УНН.
Вследствие аварийных обесточиваний объектов "Киевводоканала" в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы
Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками, как указано, работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения.
"Услуга уже постепенно восстанавливается", - отметили в компании.
Как отмечается, в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд".
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