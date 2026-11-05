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По всему Киеву из-за обесточивания перебои с водоснабжением

Киев • УНН

 • 668 просмотра

Аварийные отключения электроэнергии на объектах «Киевводоканала» вызвали перебои с водой во всех районах Киева. Услугу постепенно восстанавливают.

По всему Киеву из-за обесточивания перебои с водоснабжением

Из-за обесточивания объектов водоснабжения в Киеве наблюдаются перебои с водоснабжением. Об этом сообщили в "Киевводоканале" и КГГА 5 ноября, пишет УНН.

Вследствие аварийных обесточиваний объектов "Киевводоканала" в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением во всех районах столицы

- сообщили в «Киевводоканале».

Специалисты "Киевводоканала" совместно с энергетиками, как указано, работают над решением ситуации и принимают все возможные меры для скорейшего восстановления водоснабжения.

"Услуга уже постепенно восстанавливается", - отметили в компании.

Как отмечается, в Киеве работает сеть бюветных комплексов, где жители могут набрать питьевую воду. Узнать расположение ближайших бюветов можно на сайте КП "Киевводфонд".

Генераторы "не тянут" полное обеспечение Киева водой - в КГГА анонсировали решение05.11.26, 11:39 • 2136 просмотров

Юлия Шрамко

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