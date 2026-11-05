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Генераторы «не тянут» полное обеспечение Киева водой — в КГГА анонсировали решение

Киев • УНН

 • 652 просмотра

Большинство водных объектов Киева не могут обеспечить генераторы, поэтому городу нужны отдельные электростанции. Первый этап проекта на 16 МВт уже готов.

Генераторы «не тянут» полное обеспечение Киева водой — в КГГА анонсировали решение

Большинство объектов водоснабжения и водоотведения Киева требуют значительно большей мощности, чем могут дать генераторы. Поэтому для их автономной работы городу необходимы отдельные электростанции. Работы должны завершить уже до конца года. Об этом сообщил исполняющий обязанности первого заместителя председателя КГГА Петр Пантелеев во время брифинга по вопросам энергоснабжения Киева и подготовки к отопительному сезону 2026/2027 годов 5 ноября, передает УНН.

Детали

"Такой распространенный вопрос: "А почему нельзя поставить генераторы — это же так легко, и вода будет?". Дело в том, что мощность большей части системы водоснабжения, водоотведения города Киева — она такова, что, грубо говоря, генераторы не тянут. Вот есть очень показательный, на наш взгляд, понятный пример. Есть Оболонский район – это более 300 тысяч человек, а это больше, чем там, в Житомире, больше, чем в Чернигове, Сумах — это примерно как в Виннице. Там есть возможность именно за счет специфики водоснабжения этого района, за счет генераторов мощностью до одного мегаватта обеспечивать резервное питание для водоснабжения. Там, по сути, нет проблем, то есть сам переход на резервное питание занял какое-то время, то есть час не было воды, и Оболонский район, например, постоянно с водой, но в других случаях сама мощность объектов — она предусматривает полноценное строительство электростанций. То есть создание отдельной энергетической инфраструктуры для того, чтобы питать объекты водоснабжения, водоотведения", — заявил чиновник.

По его словам, работы уже идут, и в настоящее время уже готов первый этап проекта мощностью 16 МВт.

"Эта работа продолжается, и в конце года мы планируем завершить этот проект", — заявил Петр Пантелеев.

Напомним

В Киеве 4 ноября полностью восстановили водоснабжение после перебоев. Все насосные станции Киева работают в штатном режиме, а давление в сетях соответствует норме.

Алла Киосак

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