Генератори "не тягнуть" забезпечення Києва водою повністю - у КМДА анонсували рішення

Більшість об’єктів водопостачання та водовідведення Києва потребують значно більшої потужності, ніж можуть дати генератори. Тому для їхньої автономної роботи місто потребує окремих електростанцій. Роботи мають завершити вже до кінця року. Про це повідомив виконувач обов’язків першого заступника голови КМДА Петро Пантелеєв під час брифінгу щодо енергозабезпечення Києва та підготовки до опалювального сезону 2026/2027 років 5 листопада, передає УНН.

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"Таке розповсюджене запитання: "А чому не можна поставити генератори - це ж так легко, і вода буде?". Справа в тому, що потужність більшої частини системи водопостачання, водовідведення міста Київ - вона є такою, яку, грубо кажучи генератори не тягнуть. От є дуже такий приклад, на наш погляд, зрозумілий. Є Оболонський район – це понад 300 тисяч людей, а це більше ніж там, в Житомирі, більше, ніж в Чернігові, Сумах - це приблизно так, як у Вінниці. Там є можливість саме за рахунок специфіки водопостачання цього району, за рахунок генераторів до одного мегавата забезпечувати резервне живлення для водопостачання. Там немає по суті проблем, тобто сам перехід на резервне живлення - він там зайняв якийсь час, тобто, годину не було води, і Оболонський район, наприклад, постійно з водою, але в інших випадках, сама потужність об’єктів - вона передбачає повноцінне будівництво електростанцій. Тобто створення окремої інфраструктури енергетичної для того, щоб живити об’єкти водопостачання, водовідведення", – заявив посадовець.

За його словами, роботи вже тривають, і наразі, вже готовий перший етап проєкту потужністю у 16 МВт.

"Ця робота продовжується, і наприкінці року ми проєкт цей плануємо завершити", – заявив Петро Пантелеєв.

Нагадаємо

У Києві 4 листопада повністю відновили водопостачання після перебоїв. Усі насосні станції Києва працюють штатно, а тиск у мережах відповідає нормі.