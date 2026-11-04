У Києві після перебоїв повністю відновили водопостачання

У Києві повністю відновили водопостачання після повернення столиці до графіків відключення світла. Про це повідомили в АТ "Київводоканал" 4 листопада, пише УНН.

Водопостачання Києва повністю відновлено. Наразі всі водопровідні та каналізаційні насосні станції столиці працюють у штатному режимі - повідомили в Київводоканалі.

Як вказано, "тиск у водопровідних мережах Києва стабілізувався та відповідає нормативним показникам".

"Водопостачання міста відновлено після перебоїв, спричинених знеструмленням водопровідних об’єктів унаслідок ворожих атак на енергетичну інфраструктуру. Фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці", - ідеться у повідомленні.

Доповнення

Це сталося після повідомлень енергетиків, що Київ повертається до графіків відключення світла після екстрених вимкнень.

Ситуацію в енергетиці частково стабілізували, у більшості регіонів і Києві повертаються до графіків - Укренерго