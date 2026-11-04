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В Киеве после перебоев полностью восстановили водоснабжение

Киев • УНН

 • 654 просмотра

Все насосные станции Киева работают в штатном режиме, а давление в сетях соответствует норме. Перебои были вызваны отключением электроэнергии из-за атак на энергетическую инфраструктуру.

В Киеве после перебоев полностью восстановили водоснабжение

В Киеве полностью восстановили водоснабжение после возвращения столицы к графикам отключения света. Об этом сообщили в АО «Киевводоканал» 4 ноября, пишет УНН.

Водоснабжение Киева полностью восстановлено. В настоящее время все водопроводные и канализационные насосные станции столицы работают в штатном режиме

- сообщили в «Киевводоканале».

Как указано, «давление в водопроводных сетях Киева стабилизировалось и соответствует нормативным показателям».

«Водоснабжение города восстановлено после перебоев, вызванных обесточиванием водопроводных объектов вследствие вражеских атак на энергетическую инфраструктуру. Специалисты «Киевводоканала» продолжают контролировать работу систем водоснабжения и водоотведения столицы», - говорится в сообщении.

Дополнение

Это произошло после сообщений энергетиков о том, что Киев возвращается к графикам отключения света после экстренных отключений.

Ситуацию в энергетике частично стабилизировали, в большинстве регионов и Киеве возвращаются к графикам - Укрэнерго04.11.26, 13:25 • 13366 просмотров

Юлия Шрамко

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Электроэнергия
Киев