По всьому Києву через знеструмлення перебої з водопостачанням
Київ • УНН
Аварійні знеструмлення об’єктів Київводоканалу спричинили перебої з водою в усіх районах Києва. Послугу поступово відновлюють.
Через знеструмлення водопровідних об’єктів по Києву перебої з водопостачанням. Про це повідомили у Київводоканалі та КМДА 5 листопада, пише УНН.
Унаслідок аварійних знеструмлень об’єктів Київводоканалу наразі спостерігаються перебої з водопостачанням в усіх районах столиці
Фахівці Київводоканалу спільно з енергетиками, як вказано, працюють над вирішенням ситуації та вживають усіх можливих заходів для якнайшвидшого відновлення водопостачання.
"Послуга вже поступово відновлюється", - зазначили у компанії.
Як зазначається, у Києві працює мережа бюветних комплексів, де жителі можуть набрати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд".
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