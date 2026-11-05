У Києві відновлюють подачу води в райони, де були перебої - мер
Київ • УНН
У столиці поступово нормалізують тиск і повертають воду в райони, де були перебої. Аварія сталася через пошкодження енергообладнання після атаки.
У Києві поступово нормалізують тиск в системі водопостачання та відновлюють подачу води в райони, де були перебої. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.
Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої
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За словами мера, аварійна ситуація виникла внаслідок ворожої атаки на енергосистему України та пошкодження енергетичного обладнання, яке подає електроенергію зокрема й на Київ.
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