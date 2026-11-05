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Економіст (журнал)
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У Києві відновлюють подачу води в райони, де були перебої - мер

Київ • УНН

 • 690 перегляди

У столиці поступово нормалізують тиск і повертають воду в райони, де були перебої. Аварія сталася через пошкодження енергообладнання після атаки.

У Києві відновлюють подачу води в райони, де були перебої - мер
Фото ілюстративне

У Києві поступово нормалізують тиск в системі водопостачання та відновлюють подачу води в райони, де були перебої. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко, передає УНН.

Тиск в системі водопостачання столиці поступово нормалізують та відновлюють подачу води в райони, де були перебої 

- повідомив Кличко. 

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Антоніна Туманова

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