У Києві через проблеми з напругою знову збої в метро
Київ • УНН
Рух червоною лінією метро Києва тимчасово призупинили через коливання напруги. Синя та зелена лінії працюють штатно.
У Києві знову збої в роботі метро через проблеми з живленням. Про це повідомили 5 листопада у КМДА, пише УНН.
Оновлено станом на 13:01
Зміни в роботі метрополітену. Рух поїздів на "червоній" лінії тимчасово призупинений через значні коливання напруги від зовнішніх центрів живлення
"Синя" та "зелена" лінії, як вказано, працюють у звичайному режимі.
Про відновлення роботи повідомити обіцяють додатково.
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Після 13 години у КМДА повідомили, що "рух поїздів на "червоній" лінії метро відновлений. Інтервал руху – 9 хв".
"Водночас через різке коливання напруги від зовнішніх джерел живлення на лініях метрополітену можливе тимчасове призупинення руху або збільшення інтервалів між поїздами. Після стабілізації роботи системи зовнішнього електропостачання рух поїздів відновлюватиметься. Оперативну інформацію транслюють працівники на платформах станцій метро", - вказали у КМДА.