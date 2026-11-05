В Киеве из-за проблем с напряжением снова сбои в метро

В Киеве снова произошли сбои в работе метро из-за проблем с электроснабжением. Об этом 5 ноября сообщили в КГГА, пишет УНН.

Изменения в работе метрополитена. Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения во внешних центрах питания - указали в КГГА.

"Синяя" и "зелёная" линии, как указано, работают в обычном режиме.

О восстановлении работы обещают сообщить дополнительно.

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