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Financial Times

В Киеве из-за проблем с напряжением снова сбои в метро

Киев • УНН

 • 732 просмотра

Движение по красной линии киевского метро временно приостановили из-за колебаний напряжения. Синяя и зелёная линии работают в штатном режиме.

В Киеве из-за проблем с напряжением снова сбои в метро

В Киеве снова произошли сбои в работе метро из-за проблем с электроснабжением. Об этом 5 ноября сообщили в КГГА, пишет УНН.

Изменения в работе метрополитена. Движение поездов на "красной" линии временно приостановлено из-за значительных колебаний напряжения во внешних центрах питания

- указали в КГГА.

"Синяя" и "зелёная" линии, как указано, работают в обычном режиме.

О восстановлении работы обещают сообщить дополнительно.

россия нанесла 78 ударов по энергетике Украины с начала недели - Минэнерго05.11.26, 11:00 • 12381 просмотр

Юлия Шрамко

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