Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою

Тривалі відключення електроенергії можуть призвести до перебоїв із водопостачанням у Києві. Детальніше про те, скільки часу потрібно на відновлення водопостачання та який район може бути найбільш вразливий до перебоїв розповів журналістці УНН енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв.

Чому відключення світла впливають на водопостачання

За словами експерта, водопостачання Києва залежить від роботи насосних станцій, які забезпечують необхідний тиск у системі. Після припинення електропостачання вода ще певний час може надходити до будинків завдяки тиску, створеному насосами до відключення, проте цей запас не є необмеженим.

Для Києва, щоб, наприклад, відключення на три години - вони ще дозволять зберігати тиск в межах того, що там існують тиски, коли ще працювали потужні насоси до відключення. Цих тисків вистачить навіть при зниженні, але їх не вистачить для того, щоб на середніх поверхах багатоповерхових будинків ще була вода. Ну, звісно, що верхні поверхи 18-25 і будуть страждати - пояснив Станіслав Ігнатьєв.

Тобто якщо електропостачання не відновлюється, тиск у системі поступово падає. Спочатку перебої можуть відчути мешканці верхніх поверхів багатоповерхівок, а згодом і нижніх, а за тривалого відключення водопостачання може припинитися і в магістральних водогонах.

Скільки часу потрібно для відновлення водопостачання

Після повернення електроенергії системі потрібен час для відновлення стабільного тиску. За словами експерта, навіть за наявності стабільного електропостачання цей процес може тривати кілька годин, і при цьому відновлення роботи насосів у різних районах міста може відбуватися неодночасно.

Доба без електропостачання - як наслідок буде підняття потім стабільного водопостачання. Це 3-4 години мінімум треба для того, щоб підняти стабільне водопостачання. Але не факт, що цей період забезпечений на 3-4 години зі стабільним електропостачанням у всіх районах міста Києва для того, щоб запустити повністю всю насосну групу - зазначив Ігнатьєв.

Експерт наголосив, що проблема полягає не лише у відсутності електроенергії, а й у можливості забезпечити стабільну роботу всієї системи водопостачання. За його словами, резервне живлення потрібне не тільки для водозабору, а й для магістральних водогонів та розподільчих систем у мікрорайонах.

Які райони Києва найбільш вразливі

За словами Станіслава Ігнатьєва, найбільші ризики перебоїв із водопостачанням існують на правому березі столиці. Це пов’язано з особливостями водозабору та розташуванням відповідної інфраструктури.

В першу чергу, - це правий берег. От якщо по теплопостачанню і електропостачанню - це лівий берег, то по водопостачанню - це правий берег, оскільки у нас водозабір після 86-го року, після Чорнобильської аварії, здійснюється не з Дніпра, а з річки Десни. І якраз водозабір знаходиться на лівому березі Дніпра на території Київської області - пояснив експерт.

Водночас він додав, що перебої з водопостачанням можуть мати наслідки для всього міста, адже відсутність води означає ще й ускладнення приготування їжі, дотримання гігієни та створює додаткові санітарні ризики.

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Києву потрібне резервне живлення для насосних станцій

Експерт пояснив, що для забезпечення стабільної роботи системи водопостачання столиці необхідно збільшити потужності резервної генерації. За оцінкою Станіслава Ігнатьєва, Київводоканалу потрібно близько 20 МВт резервної потужності, а Уряд уже схвалив передачу підприємству десяти великих промислових генераторів із резервного фонду.

Нам сумарна потужність необхідна до 20 МВт по резервній генерації для Київводоканалу. Наразі встановлено порядку є два 2 МВт. На сьогодні уряд вже схвалив передачу 10 великих промислових генераторів з резервного фонду для Київводоканалу. Це гарний правильний крок, але це системно ситуацію не змінить - сказав Ігнатьєв.

Експерт також навів приклад Харкова, де водоканал закупив когенераційні установки для резервного живлення насосних станцій. За його словами, такі установки можуть виробляти одночасно електричну та теплову енергію. Натомість, для Києва розвиток резервної генерації є одним із ключових завдань підготовки до тривалих відключень електроенергії.

Для прикладу, в моєму рідному Харкові, ще позаминулого року Харківводоканал лише на 2,2 млрд грн закупив когенераційних установок, тобто це великий промисловий генератор, який дає і електричну, і теплову енергію для того, щоб забезпечити резервне живлення насосної групи водоканалу - зазначив експерт.

Таким чином тривалі відключення електроенергії можуть призвести до перебоїв із водопостачанням у Києві, а відновлення стабільної подачі води потребуватиме додаткового часу навіть після повернення світла. За словами Станіслава Ігнатьєва, місту необхідно посилювати резервне живлення насосних станцій, щоб зменшити ризики так званих "водних блекаутів".

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