У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах
Київ • УНН
Тиск у мережах правобережної та лівобережної частин Києва стабілізувався. Водопостачання й каналізація працюють штатно.
Тиск у водопровідних мережах Києва відновлено до нормативних показників. Про це повідомляє Київводоканал, інформує УНН.
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Зазначається, що наразі тиск у водопровідних мережах правобережної та лівобережної частин столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.
Водопостачання міста здійснюється у штатному режимі. Каналізаційна система Києва також працює у штатному режимі
Вказується, що фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.
Нагадаємо
Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням та знизився тиск у системі водопостачання. Київводоканал перемкнув живлення на генератори.
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