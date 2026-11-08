У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах

$45.4451.04
ukenru
23:19 • 6764 перегляди
Кінець епохи Нетаньягу: президент Ізраїлю доручив Гаді Айзенкоту сформувати уряд
22:21 • 13164 перегляди
У будинку нападника в Кракові знайшли тіла трьох людей
20:29 • 32028 перегляди
Серед загиблих та поранених під час стрілянини у Кракові є іноземці - у МВС Польщі повідомили деталі
19:23 • 25740 перегляди
Трамп запропонував організатору боїв посаду прессекретаря Білого дому, Хабіба хоче взяти помічником
18:53 • 20122 перегляди
Стрілянина у Кракові: у МЗС відповіли, чи є серед постраждалих у Кракові українці
7 листопада, 17:38 • 22665 перегляди
8 листопада ще один день із графіками - скільки українцям доведеться сидіти без світла
7 листопада, 16:44 • 15834 перегляди
Був озброєний гвинтівкою і одягнений у камуфляжну форму - що відомо про краківського стрільця
7 листопада, 16:30 • 20195 перегляди
рф планує перевести незаконно утримуваного співробітника ОБСЄ до Сибіру - як відреагував офіційний Київ
7 листопада, 15:56 • 20510 перегляди
Чому зі світлом знову проблеми та скільки це може тривати - у ДТЕК дали роз'яснення
7 листопада, 14:58 • 18274 перегляди
Декларування для всіх працівників СБУ повернеться - Зеленський затвердив законопроєкт
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Популярнi новини
У центрі Кракова пролунали постріли: попередньо, є загиблі та пораненіVideo7 листопада, 15:15 • 16086 перегляди
Виїхав на площу і почав стріляти: у Кракові кількість жертв зросла до 5, злочинця затрималиVideo7 листопада, 15:42 • 18579 перегляди
Стрілянина у Кракові: міністр юстиції закликав до спокою та пообіцяв суворе покарання злочинцю7 листопада, 16:15 • 12814 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 17603 перегляди
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину20:10 • 11467 перегляди
Публікації
Перший сніг в Україні: які області вже відчули подих зимиVideo6 листопада, 19:34 • 44923 перегляди
Нові витрати у платіжках за комуналку: українців хочуть зобов’язати платити за облаштування укриттів6 листопада, 18:49 • 65209 перегляди
Реєстрація патенту в Україні: як отримати патент та захистити винахід 6 листопада, 15:17 • 49142 перегляди
Повернення ветеранів до роботи: експерт пояснив, чому важливо готувати не лише робоче місце, а й колектив
Ексклюзив
6 листопада, 07:15 • 72980 перегляди
"Я погана мама?": чому жінки приховують післяпологову депресію і як їм допомогти
Ексклюзив
6 листопада, 06:40 • 73012 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Туск
Дональд Трамп
Віталій Кличко
Кароль Навроцький
Актуальні місця
Україна
Польща
Краків
Сполучені Штати Америки
Європа
Реклама
УНН Lite
Виробництво Cybertruck згорнуть, але зараз Tesla додає ще одну виробничу зміну - Маск назвав причину20:10 • 11510 перегляди
Фільм "Ебенезер" вийде у прокат 13 листопада - чи допоможе Джоні Деппу роль Скруджа повернутися з опали7 листопада, 17:29 • 17649 перегляди
Батька Меган Маркл звільнили під заставу, біля місця його проживання посилили охоронуVideo7 листопада, 08:57 • 27252 перегляди
Модний дім Balenciaga вперше за 100 років очолить жінка - що відомо про Мартін Роуз6 листопада, 18:15 • 29959 перегляди
Netflix анонсував приквел "Дивних див" із новими героями - коли чекатиVideo6 листопада, 16:04 • 28089 перегляди
Актуальне
The Guardian
Соціальна мережа
Техніка
Tesla Cybertruck
The Washington Post

У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах

Київ • УНН

 • 398 перегляди

Тиск у мережах правобережної та лівобережної частин Києва стабілізувався. Водопостачання й каналізація працюють штатно.

У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах

Тиск у водопровідних мережах Києва відновлено до нормативних показників. Про це повідомляє Київводоканал, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що наразі тиск у водопровідних мережах правобережної та лівобережної частин столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

Водопостачання міста здійснюється у штатному режимі. Каналізаційна система Києва також працює у штатному режимі

- йдеться у повідомленні.

Вказується, що фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

Нагадаємо

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням та знизився тиск у системі водопостачання. Київводоканал перемкнув живлення на генератори.

Київ може повністю залишитися без води через тривалі відключення світла: які райони під загрозою05.11.26, 17:54 • 44514 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоКиїв
Відключення світла
Електроенергія
Віталій Кличко
Київ