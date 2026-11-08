У Києві відновили нормативний тиск у водопровідних мережах

Тиск у водопровідних мережах Києва відновлено до нормативних показників. Про це повідомляє Київводоканал, інформує УНН.

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Зазначається, що наразі тиск у водопровідних мережах правобережної та лівобережної частин столиці стабілізувався та відповідає нормативним показникам.

Водопостачання міста здійснюється у штатному режимі. Каналізаційна система Києва також працює у штатному режимі - йдеться у повідомленні.

Вказується, що фахівці Київводоканалу продовжують контролювати роботу систем водопостачання та водовідведення столиці.

Нагадаємо

Напередодні міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що у столиці погіршилася ситуація з енергозабезпеченням та знизився тиск у системі водопостачання. Київводоканал перемкнув живлення на генератори.

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