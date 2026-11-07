рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев
Киев • УНН
Украина обеспокоена возможным переводом в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голды. Сибига требует доступа ко всем троим задержанным.
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на возможное переведение в Сибирь незаконно удерживаемого Россией сотрудника ОБСЕ Вадима Голды, отметив, что Украина очень обеспокоена этой информацией, передает УНН.
Детали
Как сообщил глава МИД Украины, Вадим Голда — один из трех сотрудников ОБСЕ, незаконно задержанных Россией. С 15 октября его удерживают без связи с внешним миром.
Это очередное вопиющее пренебрежение Россией своими обязательствами по Женевским конвенциям. Украинцы на временно оккупированных территориях лишены своих основополагающих прав и полностью зависят от воли оккупационных властей. Мы требуем от России предоставить достоверную и поддающуюся проверке информацию о местонахождении и условиях содержания всех трех незаконно задержанных сотрудников ОБСЕ, а также обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к ним
Сибига призвал сообщество ОБСЕ усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды.
Напомним
В июле Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине. Украинский министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых Россия взяла в заложники в 2022 году.