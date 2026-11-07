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рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев

Киев • УНН

 • 10222 просмотра

Украина обеспокоена возможным переводом в Сибирь сотрудника ОБСЕ Вадима Голды. Сибига требует доступа ко всем троим задержанным.

рф планирует перевести незаконно удерживаемого сотрудника ОБСЕ в Сибирь — как отреагировал официальный Киев

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на возможное переведение в Сибирь незаконно удерживаемого Россией сотрудника ОБСЕ Вадима Голды, отметив, что Украина очень обеспокоена этой информацией, передает УНН.  

Детали

Как сообщил глава МИД Украины, Вадим Голда — один из трех сотрудников ОБСЕ, незаконно задержанных Россией. С 15 октября его удерживают без связи с внешним миром.

Это очередное вопиющее пренебрежение Россией своими обязательствами по Женевским конвенциям. Украинцы на временно оккупированных территориях лишены своих основополагающих прав и полностью зависят от воли оккупационных властей. Мы требуем от России предоставить достоверную и поддающуюся проверке информацию о местонахождении и условиях содержания всех трех незаконно задержанных сотрудников ОБСЕ, а также обеспечить немедленный и беспрепятственный доступ к ним 

– подчеркнул глава МИД.

Сибига призвал сообщество ОБСЕ усилить давление на Россию для обеспечения немедленного освобождения Дмитрия Шабанова, Максима Петрова и Вадима Голды.

Напомним

В июле Андрей Сибига встретился с делегацией постоянных представителей 23 государств-участников ОБСЕ, которые 20–23 июля находятся в Украине. Украинский министр подчеркнул необходимость скорейшего освобождения украинских сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, которых Россия взяла в заложники в 2022 году.

Антонина Туманова

Война в УкраинеПолитика
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Андрей Сибига
Украина