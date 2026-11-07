рф планує перевести незаконно утримуваного співробітника ОБСЄ до Сибіру - як відреагував офіційний Київ

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відреагував на можливе переведення до Сибіру незаконно утримуваного росією співробітника ОБСЄ Вадима Голди, зазначивши, що Україна дуже стурбована цією інформацією, передає УНН.

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Як повідомив глава МЗС України, Вадим Голда один з трьох співробітників ОБСЄ, незаконно затриманих росією. З 15 жовтня його утримують без зв’язку із зовнішнім світом.

Це чергове кричуще нехтування росією своїми зобов’язаннями за Женевськими конвенціями. Українці на тимчасово окупованих територіях позбавлені своїх основоположних прав і повністю залежать від волі окупаційної влади. Ми вимагаємо від росії надати достовірну інформацію, яку можна перевірити, про місцеперебування та умови утримання всіх трьох незаконно затриманих співробітників ОБСЄ, а також забезпечити негайний і безперешкодний доступ до них – наголосив глава МЗС.

Сибіга закликав спільноту ОБСЄ посилити тиск на росію задля забезпечення негайного звільнення Дмитра Шабанова, Максима Петрова та Вадима Голди.

Нагадаємо

У липні Андрій Сибіга зустрівся з делегацією постійних представників 23-х держав-учасниць ОБСЄ, які 20–23 липня перебувають в Україні. Український міністр наголосив на необхідності якнайшвидшого звільнення українських співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які росія взяла у заручники у 2022 році.