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The Washington Post

Пять европейских лидеров призвали к более тесным связям между ЕС и Британией — что в центре внимания

Киев • УНН

 • 902 просмотра

Лидеры пяти стран ЕС призвали углубить сотрудничество с Британией в сфере чистой энергетики. Они хотят ускорить её возвращение на рынок электроэнергии ЕС.

Пять европейских лидеров призвали к более тесным связям между ЕС и Британией — что в центре внимания

Пятеро европейских лидеров призвали к более тесным связям с Великобританией накануне долгожданного саммита между ЕС и Соединённым Королевством, передаёт УНН со ссылкой на The Guardian.

В письме, адресованном Урсуле фон дер Ляйен и Антониу Коште, лидеры Германии, Бельгии, Нидерландов, Люксембурга и Дании отметили, что углубление сотрудничества в сфере чистой энергетики пойдёт на пользу обеим сторонам.

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта встретятся с представителями Великобритании 20 ноября в Брюсселе. Ожидается, что во время этой встречи будут подписаны соглашения, касающиеся торговли продуктами питания и напитками, сокращения выбросов углерода, а также молодёжных обменов.

Эти пять стран также настаивают на ускорении переговоров по ещё одному важному вопросу — возвращению Великобритании на внутренний рынок электроэнергии ЕС. "Мы призываем вас и Великобританию согласовать во время саммита дальнейшие шаги для завершения этих переговоров", — говорится в письме, с которым ознакомилось издание The Guardian. Документ подписали: канцлер Германии Фридрих Мерц, премьер-министр Нидерландов Роб Еттен, премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер, премьер-министр Люксембурга Люк Фриден и премьер-министр Дании Метте Фредериксен.

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Называя Великобританию "близким партнёром в переходе к экологически чистой энергетике", лидеры отметили, что интеграция страны во внутренний рынок электроэнергии ЕС является "необходимым условием для раскрытия полного потенциала региона Северного моря и превращения его в крупнейший в мире хаб чистой энергии".

Добавим

Ранее в этом году Великобритания и девять других европейских стран заключили соглашение, направленное на ускорение развёртывания офшорных ветряных электростанций в 2030-х годах и создание энергосети в Северном море. Выход Великобритании с внутреннего рынка электроэнергии ЕС, как считается, сдерживает развитие энергетического потенциала Северного моря и приводит к дополнительным расходам.

Однако, как отмечает издание, возвращение Великобритании на внутренний рынок электроэнергии может стать предметом споров, поскольку от страны потребуют делать взносы в бюджет ЕС — в частности, в фонды сплочения (cohesion funds), предназначенные для содействия экономическому развитию в менее состоятельных регионах. Британские чиновники с осторожностью относятся к соглашению, согласно которому средства налогоплательщиков могут быть направлены на финансирование инфраструктурных проектов в странах Центральной и Восточной Европы. В прошлом году переговоры о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС объёмом 150 млрд евро (125 млрд фунтов стерлингов) сорвались из-за спора о размере британского взноса.

Пытаясь избежать очередного конфликта из-за финансовых вопросов, страны — участницы соглашения по Северному морю подчёркивают, что эта договорённость может обеспечить более низкие и стабильные цены на энергоносители для британских потребителей. "Великобритания не просто будет делать взносы в фонды сплочения ЕС, — отметил дипломат ЕС. — Она будет инвестировать в получение доступа к более интегрированному, безопасному и конкурентоспособному европейскому энергетическому рынку.

Это будет способствовать более эффективной торговле электроэнергией, что, в свою очередь, приведёт к снижению расходов для британских потребителей".

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Согласно данным отраслевой организации Energy UK, опубликованным в 2024 году, если нынешний формат энергетических отношений останется неизменным, в период с 2024 по 2029 год Великобритания может понести дополнительные расходы в размере 10 млрд фунтов стерлингов — из-за более высоких счетов за энергию и сокращения поступлений в государственную казну.

Представители отрасли утверждают, что барьеры, вызванные Brexit, со временем будут становиться всё более ощутимыми, мешая Великобритании в полной мере воспользоваться преимуществами развития офшорной ветроэнергетики.

После избрания на должность премьер-министра Бернем заявил, что правительство рассмотрит различные варианты отношений с ЕС, включая создание таможенного союза, возвращение на единый рынок или даже «полный шаг вперёд» — восстановление полноправного членства.

Однако бывший главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье заявил, что Великобритания не сможет вернуться на единый рынок по принципу «шведского стола» (выбирая только то, что ей по душе). В разговоре с журналисткой BBC Лорой Кюнсберг Барнье отметил: «Во время переговоров по Brexit я неоднократно подчёркивал: нельзя выбирать только выгодные для себя условия, отвергая остальные».

«Нельзя пользоваться одной свободой, отказываясь от других. Четыре свободы — это, по сути, четыре обязательных условия для пребывания на едином рынке».

Депутаты от Лейбористской партии поддержали призывы к углублению связей. Стелла Криси, руководитель организации «Лейбористское движение за Европу» (Labour Movement for Europe), выступающей за проведение де-факто второго референдума (и предлагающей включить эту идею в предвыборную программу партии), заявила, что уже сейчас можно внедрить «немало разумных изменений».

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В субботнем эфире программы BBC «Today» Криси заметила: «Наши показатели экспорта снизились, поскольку выход из Европейского союза нанёс серьёзный удар по нашей экономике. Со многими вещами в жизни можно бороться, но география — точно не одна из них».

«Крупнейший торговый блок в мире находится прямо у нас под боком, а мы решили из него выйти. В результате теперь мы сталкиваемся с огромными препятствиями в торговле с ним».

Она назвала недавние высказывания Бернема, выразившего желание наладить более тесные отношения с ЕС, «озвучиванием правды».

Антонина Туманова

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